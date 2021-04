Cesa la restricción a tránsito vehicular

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió las medidas establecidas el 26 de abril a raíz de los altos niveles de contaminación registrados en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que este miércoles aplicará el programa Hoy No Circula de manera regular y no habrá restricciones a las actividades de la industria.

Sin embargo, según datos del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la CDMX, las condiciones serán desfavorables en cuanto a la calidad del aire, pues no hay condiciones para la óptima dispersión de contaminantes.

El 26 de abril se llegó a un máximo de 159 puntos en los niveles de ozono, razón que llevó a la CAMe a activar medidas emergentes, al igual que ocurrió el día 21 del mismo mes. Es decir que, en lo que va del año, se han activado dos contingencias por la misma causa.

Ayer hubo un máximo de 129 puntos en este contaminante generado por la reacción de la radiación solar con fuentes móviles.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico, si bien no llegó a números mayores a 150 puntos, sí insistió en que desde las 16:00 horas, la calidad del aire era de “mala” a “muy mala”, principalmente en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Coyoacán, así como en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

“La actualización de los modelos para el pronóstico de mañana muestran mayor intensidad del viento y el sistema anticiclónico se alejará de la ZMVM; ambos factores son favorables para la dispersión del ozono y sus precursores. Sin embargo, aún se esperan concentraciones de mala calidad del aire de contaminante y una baja probabilidad de alcanzar muy mala calidad del aire”, detalló el organismo en un comunicado.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis hizo un llamado a la población para continuar participando en la reducción de emisiones contaminantes.

Recomendó evitar el uso del automóvil, facilitar y continuar el trabajo a distancia para reducir viajes; evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes; recargar gasolina después de las 18:00 horas y no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Además, en horarios de mayor concentración de contaminantes, de las 13:00 a las 19:00 horas, se recomienda no realizar actividades al aire libre.