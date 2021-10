Claudia Sheinbaum: hacer listas con amenazas es fascismo

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, defendió a la Cuarta Transformación y señaló que “hacer listas con amenazas implícitas” es una “característica del fascismo”.

Aseguró que en la 4T hay libertad de expresión, pues “no se mete a la cárcel a los periodistas”.

Luego de que este sábado, la mandataria calificara de fascista la pretensión del empresario Claudio X. González , de que “tomará nota de todos aquellos que por acción u omisión alentaron acciones en la actual administración en contra del país”, este día, la Jefa de Gobierno señaló la diferencia entre las prácticas "democráticas" y las "fascistas", en las que se hacen listas "con amenazas implícitas".

Una cosa es hacer público un debate y otra muy diferente es hacer listas con amenazas implícitas, características del fascismo. En la 4T hay libertad de expresión. No se mete a periodistas a la cárcel. Hay libertad de manifestación y reunión

Sheinbaum Pardo aseguró que en el movimiento iniciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador no se interviene para hacer fraudes en las elecciones, ni se paga por campañas de difamación.

No se espía al adversario. No se excluye a las mujeres de la toma de decisiones. Hay democracia, libertad y se condena la discriminación. No se reprime