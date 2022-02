Cuarta ola eleva 19% movilidad en farmacias y supermercados

Durante el reciente repunte de contagios de Covid-19 disminuyó la movilidad en espacios de ocio, de entretenimiento y de trabajo, a la vez que se observó un aumento en sitios como supermercados y farmacias.

De acuerdo con el informe de movilidad local sobre Covid-19 de Google —con corte al 27 de enero—, en el último mes se registró una disminución de 19 puntos porcentuales en la movilidad en tiendas y ocio, y del 21 por ciento en parques, entre el 16 de diciembre de 2021 y el jueves 27 de enero, cuando se detectaron los primeros casos de Ómicron en la capital y los contagios por Covid-19 tuvieron un incremento constante.

Durante ese mismo periodo se elevó en 19 puntos porcentuales la movilidad en espacios como supermercados y farmacias, lo cual coincide con las semanas en las que se registró mayor demanda de pruebas para detectar el virus y filas en algunas zonas de la capital.

En los lugares de trabajo se registró una reducción de 22 puntos porcentuales entre mediados del mes pasado y finales del mes en curso.

Pese a que no hubo llamados a cerrar actividades ni a reducir la movilidad en la Ciudad de México, la misma plataforma registró una reducción del 21 por ciento en las estaciones de transporte en el último mes, mientras que en el Estado de México —que comparte algunos sistemas de transporte con la capital, como las líneas A y B del Metro— esta reducción fue del ocho por ciento, de acuerdo con Google.

Por otro lado, de acuerdo con información que proporciona el reporte diario de tendencias de movilidad de Apple, entre diciembre del 2021 y lo que va de este mes se registró una disminución en la movilidad tanto de peatones como en el transporte público y de automóviles.

La de peatones tuvo un promedio diario de 124.4 puntos, del 29 de noviembre al 28 de diciembre del 2021, mientras que entre el 29 de diciembre y el 28 de enero de enero la cifra bajó a 106.5 puntos.

De acuerdo con el mismo registro, la movilidad en transporte público pasó de 81.99 puntos entre noviembre y diciembre, a 66.6 puntos para el mes en curso.

En cuanto a la movilidad de vehículos, este rubro pasó de un promedio diario de 118.32 puntos entre el 29 de noviembre y el 28 de diciembre, a 88.39 puntos para el corte del 28 de enero pasado.

Sergio Camacho, habitante de la alcaldía Benito Juárez, explicó a La Razón que durante las últimas semanas del 2021, “principalmente cuando empezaron a subir los contagios por Ómicron”, comenzó a hacer mayor uso de su vehículo, incluso para traslados cortos, y disminuyó el uso del transporte público, “por miedo al contagio”.

“Al principio del mes y a mediados, que ya se sabía de la variante, todavía en el trabajo seguía yendo de forma habitual, pero para evitar mi exposición lo empecé a hacer más en mi vehículo, aunque mi oficina queda muy cerca, a dos estaciones (de transporte público), por eso no soy mucho de usar el auto, salvo ahora.”

La opción fue similar a la que utilizó Karla, quien vive en el Estado de México, pero por cuestiones laborales viaja todos los días a la capital.

El temor a la nueva variante la obligó a reducir su uso de Metro y Metrobús “prácticamente al mínimo”, para no exponerse “de más” a la posibilidad de un contagio.

En su lugar y pese al costo adicional que tuvo para su bolsillo, prefirió hacer uso de taxis con mayor frecuencia.

“Es un gasto que no está contemplado, porque estoy acostumbrada a viajar en Metro y en Metrobús, aunque menos, pero también lo uso mucho; pero desde que está la pandemia he pedido más taxis, sobre todo Uber, aunque los costos no estaban contemplados”, indicó la ciudadana mexiquense, al explicar que una vez que comiencen a disminuir más los casos de Covid-19, prevé regresar a su uso habitual del transporte público.

“Creo (que) muchos así le vamos a estar haciendo porque bien dicen que esto no tiene para cuándo acabar; entonces, en momentos en los que haya más contagios, ni modo, a desembolsar, pero sí se evita el riesgo de los tumultos y la gente al interior del Metro; ahí, ¡cuál sana distancia!”

La ciudadana, quien padeció Covid-19 a mediados del 2020, explicó que el gasto en taxis no lo tiene considerado en su presupuesto; sin embargo, su empleo “requiere forzosamente que acuda, que sea presencial, porque es supervisión; entonces, me veo limitada en otros gastos para hacer frente al pago de transporte”, mencionó finalmente.