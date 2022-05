Descarta Morena que haya parálisis legislativa

La coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Martha Ávila, afirmó que los trabajos del Legislativo local están “dentro de los parámetros” y descartó que exista una “parálisis” como lo afirma la oposición.

“Ya prácticamente estamos cerrando la Legislatura y desde mi punto de vista estamos cerrando bien. No tenemos prisa de sacar varias cosas, más bien estamos sacando y adelantando las cosas”, afirmó en entrevista con este medio.

La legisladora indicó que entre todos los grupos parlamentarios se han presentado alrededor de 900 iniciativas, de las cuales, han sido aprobadas unas 100, por lo que, aseguró que se ha trabajado bien.

“Esto no quiere decir que las 900 se tengan que aprobar, (...) en un análisis comparativo respecto a los demás poderes legislativos del país e incluso con legislaturas de otros tiempos, vemos que el promedio de aprobación de cada primer año es de un 10 por ciento de las iniciativas; en ese sentido, el trabajo del Congreso capitalino no están fuera de ese parámetro. Independientemente de mi opinión sobre la lógica legislativa, los Congresos no son una fábrica de producciones en serie”, aseguró.

Recordó que para poder aprobar una ley se requiere de viabilidad y consenso, por ello, “aunque se presenten miles de iniciativas” no es posible aprobarlas todas.

“Es verdad que el Legislativo está para hacer leyes pero también para deliberar y reflexionar los asuntos públicos. No todos los problemas se resuelven a través de las leyes, muchos de ellos es mediante políticas públicas que realiza el gobierno”, indicó la diputada morenista.