Dolores Padierna se registra para competir por Morena a Alcaldía Cuauhtémoc

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, formalizó su registro para competir por la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

“Hoy presenté mi registro ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para participar en la contienda interna por la Alcaldía Cuauhtémoc. Es hora de renovar la esperanza en la Alcaldía. Les invito a seguir caminando juntos y juntas. Por la Cuauhtémoc, nuestro hogar”, escribió en su cuenta de Twitter.

La publicación estuvo acompañada de un video en el que aseguró que desde siempre ha luchado por el bienestar de las y los mexicanos.

“Desde hace muchos años, como a ustedes les consta, he luchado por el bienestar del pueblo de México, lo he hecho desde diversas trincheras, pero pocas cosas me enorgullecen más que tener la posibilidad de volver a trabajar desde y por la Cuauhtémoc, nuestro hogar”, expuso.

Agregó que la alcaldía Cuauhtémoc, debe de ser un lugar seguro y libre de violencia donde cada persona pueda vivir a plenitud.