Eventos culturales de fin de semana del 16 al 18 de febrero del 2024

Entra febrero a sus días finales y la primavera va preparando su presencia. Colofón de la semana, donde seguro muchas parejas de enamorados darán correajes a sus querencias porque posiblemente, el pasado miércoles en medio de la jornada laboral, no pudieron hacerlo. La Ciudad de México como siempre, tiene una cartelera de eventos culturales y artísticos muy atractiva para este fin de semana. Aquí sugerimos algunos para disfrutar con la familia y amigos.

1. Gente. Performance artístico



Las vivencias, música y colores de Gente, una coproducción de Teatro UNAM, el Centro Universitario de Teatro (CUT) y el Sistema de Teatros de la CDMX, creada por la Generación 2021 del CUT y el Grupo Galpão de Brasil, serán compartidas a partir del 15 de febrero en el Auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) con entrada gratuita para que nadie se pierda de esta experiencia colectiva que revisita la historia de México desde una perspectiva extranjera.

La propuesta dirigida por los brasileños Paulo André y Rafael Bacelar y escrita Marcio Abreu, Tomás Sarquis y el elenco, se basa en los principios de la performance art para reinventar la cartografía de la capital del país, tan diversa como sus habitantes; además, redimensiona al individuo, sus trayectorias personales y las marcas que deja, tanto de forma personal como en colectividad.

Dónde: Auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Centro Cultural Universitario. Insurgentes SUR 3000. CDMX

Cuando: del 15 al 25 de febrero, 2024

Horario: jueves a sábado, 19:00 horas; y domingos, 18:00 horas;

Entrada es gratuita, con cupo limitado.

Vivencias, música y colores de Gente, coproducción de Teatro UNAM, el Centro Universitario de Teatro (CUT) y el Sistema de Teatros de la CDMX Gobierno de la CDMX

2. Día Internacional de la Lengua Materna



El Sistema Creación (antes Fonca), de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, invita el domingo 18 de febrero de 2024 a la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna que se realizará en el Complejo Cultural Los Pinos, donde se podrá escuchar música sonidera y DJ, arrullos infantiles, presentación de cómic, la muestra de un proyecto multidisciplinario dedicado al público infantil y un taller de composición para jóvenes, todo relacionado con las lenguas originarias. Programa conformado por diversas actividades en las que se recuperan las lenguas originarias, desde hip-hop, rap y trap en náhuatl, hasta arrullos para primeras infancias, así como la presentación del cómic El corazón de la neblina, y un taller de creación de canciones, entre otras.

Mariana Avilés Cano presentará Piltontlahtoli, un periódico hecho por y para niñas y niños: libro con relatos en náhuatl creado por infancias. Este trabajo busca la preservación de la lengua materna al tiempo que se fomentan tareas como la participación infantil, la cultura de paz, la promoción y defensa de los derechos de la infancia y la igualdad de género. Se obsequiarán 15 ejemplares a niñas y niños asistentes. Esta presentación iniciará a las 12:00 horas en la Hondonada.

Chohuen ti cochi; vamos a dormir. Recopilación de arrullos en Milpa Alta, Mariana Avilés Cano conversará sobre cómo desarrolló este proyecto. Posteriormente, Hilarión Morales hablará sobre el proceso de traducción y la importancia de la preservación de la lengua materna y se realizará una interpretación musicalizada de los arrullos. Las presentaciones serán a las 14:00 y 15:00 horas en la Hondonada.

La escritora Alejandra Retana Betancourt se inspiró en la vida de doña Herminia Gutiérrez Valencia, defensora de la riqueza natural de los montes de Milpa Alta, para escribir su cómic El corazón de la neblina. El trabajo fue posible también gracias a la participación de artistas y cronistas de la comunidad. Será presentado a las 13:00 horas en la Hondonada. La música y compositora Azalea Baálam, integrante de Jóvenes Creadores, brindará un taller de creación de canciones a público de entre 15 y 30 años de edad que deseen aprender sobre composición musical. El taller tendrá una duración de tres horas durante las cuales los participantes aprenderán nociones de esta disciplina, integración de letras y versificación. Se llevará a cabo a las 14:00 horas en la Plaza Jacarandas.

En formato DJ set–sonidero, Dioviktin Miktlan (AV), Lucero Carmona y Juancer mezclan la interpretación vocal en vivo con bases musicales de rap en lenguas originarias. Interpretarán temas del álbum Kvepaliz en un concierto que se llevará a cabo a las 15:00 horas en la Plaza Jacarandas.

Dónde: Complejo Cultural Los Pinos. Bosque de Chapultepec. CDMX

Entrada gratuita

Arrullos y montes de Milpa Alta Sistema Creación (antes Fonca), de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México

3. Musica UNAM

Festival internacional de piano 2024

Israel Barrios (México)

Recital. Sala Carlos Chávez: sábado 17 de febrero, 2024. 18:00 horas

Orquesta Filarmónica de la UNAM

Sylvain Gasançon, director titular

Gonzalo Gutiérrez, piano

Conciertos. Sala Nezahualcóyotl: sábado 17 de febrero, 20:00 horas; y domingo 18 de febrero, 12:00 horas

Charla previa. Vestíbulo de la Sala Nezahualcóyotl: sábado 17 de febrero. 19:00 horas

Claroscuro: música de cámara de Purcell y Haendel

La Academia de Música Antigua presenta un programa representativo de la música de dos compositores del periodo barroco: Henry Purcell y George Frideric Haendel.

Música en Territorio Puma. Casa Universitaria del Libro: viernes 16 de febrero. 18:00 horas

Concierto. Anfiteatro Simón Bolívar: sábado 17 de febrero. 12:00 horas

Festival internacional de piano 2024 Israel Barrios (México) Música UNAM

4. Conciertos Sociales de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes



La Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en el marco del eje transversal de inclusión, llevará a cabo su primer ciclo de conciertos sociales La OCBA contigo; conciertos gratuitos para público en situación de vulnerabilidad bajo la dirección artística de Luis Manuel Sánchez.

Programación que inició el pasado miércoles 14 de febrero y que concluye este domingo, 18 de febrero, con Función Relajada en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández, en donde se complementará la presentación de la OCBA con el espectáculo Microhistorias entre cuerdas y pincel, bajo la dirección de Daniela Arroio —Proyecto Perla—. Con la participación de Malcolm Méndez, artista clown y acróbata, y Alejandra España, artista visual. La entrada será gratuita.

Las Funciones Relajadas del INBAL son presentaciones artísticas (danza, teatro, música y ópera) dirigidas a personas con autismo, condiciones del neurodesarrollo, entre otras. Participan compañías y agrupaciones artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y se realizan de febrero a diciembre en diversos espacios del mismo instituto.

El repertorio especial que Luis Manuel Sánchez ha elegido para estos programas es: El Anfitrión, de Scott Joplin; Choreography, de Norman Dello Joio; Maharaja, de Doug Spata (estreno en México); Folk Tune Air and Fiddler’s Fury, de Alexander Safford (estreno en México); La bella cubana, de José White, y Libertango, de Astor Piazzola.

Funciones Relajadas del INBAL Gobierno de la CDMX

5. Amor y Diversión a Capella



Programa musical con el que el Ensamble Escénico Vocal (EEV) del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) iniciará sus presentaciones de 2024: cinco conciertos a realizarse durante febrero en recintos de la Ciudad de México. En estas presentaciones, sus 14 integrantes evocarán al amor mediante la interpretación de canciones del Renacimiento; una obertura operística, algunos boleros y temas de rock; un poco de son, así como de música popular de origen letón y de América Latina.

Conducidos por su director artístico, Emilio Aranda Mora, y el trazo escénico de Maricela Medina, las y los cantantes del EEV iniciarán el programa con la interpretación de una de las 10 óperas más populares y escenificadas a nivel internacional: Obertura El barbero de Sevilla, obra cómica creada por el compositor italiano Gioachino Rossini en 1816. Su carácter alegre y humorístico introducirá al público en jocosos enredos de esta trama que narra las peripecias del conde de Almaviva y la joven Rosina, quienes, con ayuda del babero Fígaro, logran evadir las pretensiones amorosas de Bartolo —tutor de Rosina— y así poder casarse.

Del repertorio renacentista, el EEV interpretará Say love, if ever thou didst find (Dime amor, si alguna vez lo encontraste), del compositor John Dowland, nacido en 1563 probablemente en Londres. Una canción que expresa la melancolía que caracterizaba las composiciones de este músico isabelino que algunos consideraron como el Shakespeare de la música. Del pop y el rock inglés, se escucharán temas como Can you feel the love tonight, de Elton John; Seaside Rendezvous, y You take my breath away, de Freddy Mercury, intérpretes y compositores cuyos éxitos los encumbraron en las décadas de los años 80 y 90.

Lugares, fechas y horarios de estas presentaciones: viernes 16, a las 17:00 horas, en el Foro Polivalente Antonieta Rivas Mercado de la Biblioteca de México; sábado 17, a las 17:00 horas, en el Auditorio de la Biblioteca Vasconcelos; y domingo 18, a las 16:00 horas, en el Salón Benito Juárez, del Complejo Cultural Los Pinos.

Ensamble Escénico Vocal (EEV) del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) Secretaría de Cultura

6. Homenaje al escritor Federico Campbell



La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el Colegio de Estudios Latinoamericanos realizan un homenaje al escritor Federico Campbell a 10 años de su fallecimiento. Federico Campbell (Tijuana, Baja California, 1 de julio, 1941 - Ciudad de México, 15 de febrero, 2014), periodista, editor, ensayista, traductor y narrador mexicano. Publicó significativos volúmenes de periodismo, narrativa y ensayos entre los cuales destacan

Infame turba, Pretexta, Traspeninsular, Tijuanenses, Post scriptum triste y La memoria de Sciascia.

Dónde: Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

Cuándo: Viernes, 16 de febrero, 2024

Horario: 12:00 horas

Entrada libre

Homenaje al escritor Federico Campbell Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el Colegio de Estudios Latinoamericanos

7. Los candados del amor y la amistad en el MODO



Desde hace varios años, las jardineras del MODO (Museo del Objeto del Objeto) son el punto de reunión para aquellos que celebran al amor y la amistad, colgando su candado como un símbolo de estos valores universales. Si no lo has hecho aún, te invitamos del 14 al 18 de febrero de 10:00 a 17:00 horas a que, con esa persona especial, decores tu candado y celebres esa relación de amor o amistad de una forma auténtica y divertida.

MODO tiene preparado para los enamorados una singular actividad para que decoren, coloquen sus candados en las jardineras y depositen las llaves en el buzón de hierro forjado.

Dónde: Museo del Objeto del Objeto. MODO. Colima 145, colonia Roma. Alcaldía Cuauhtémoc. CDMX

Cuándo: hasta el 18 de febrero, 2024

Horario: martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas

Boleto: 60 pesos

Los candados del amor y la amistad en el MODO MODO (Museo del Objeto del Objeto)

8. Jazz y Gastronomía Gourmet



El Centro Cultural y Gastronómico El Convite en el 28 Aniversario de su fundación anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

FERNANDO ACEVES / Archivo fotográfico. Exposición temporal

Viernes 16, 20:00 horas. PAULINA FUENTES Cuarteto. (Cuota de recuperación, 100 pesos)

Sábado 17, 15:00 horas. Tomas Krumm& Leo Cortes.

Sábado 17, 20:00 horas. WET PAINT. (Cuota de recuperación, 100 pesos)

Dónde: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX

El Convite FERNANDO ACEVES / Archivo fotográfico

DMGS