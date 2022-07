Explosiones por accidentes se duplican en la capital

En el primer semestre de este año se ha registrado un importante aumento en las explosiones accidentales ocurridas en inmuebles de la capital, un fenómeno que afecta principalmente a las alcaldías de Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

En los primeros seis meses de este año, el Heroico Cuerpo de Bomberos ha brindado servicio por explosiones en 30 ocasiones en la Ciudad de México, de acuerdo con información obtenida por La Razón vía transparencia.

Esta cifra representa el doble de los estallidos que se registraron en los últimos dos años durante el mismo periodo, pues entre enero y junio de 2021 hubo 15 y un año atrás sumaron 18 en los primeros seis meses.

Las explosiones del primer semestre de este año se han registrado en distintos inmuebles, pero principalmente en edificios de departamentos y en casas particulares, en donde se concentran 22 de las 30 registradas, con 11 en cada uno.

Sin embargo, durante estos seis meses también se ha reportado una explosión en un vehículo, hecho que ocurrió en mayo pasado, en la colonia Narciso Mendoza de la alcaldía Tlalpan; en un comedor comunitario de la Gustavo A. Madero y una más en un laboratorio de la FES Zaragoza de la UNAM, ocurrida en marzo pasado, a causa de una acumulación de gas, uno de los principales motivos de este tipo de eventos.

El resto de los estallidos accidentales, muchos de los cuales provocan también incendios, se han registrado en comercios y mercados ubicados en distintos puntos de la ciudad.

Las dos alcaldías donde se han registrado la mayoría de este tipo de accidentes son la Gustavo A. Madero e Iztapalapa, donde en promedio, hubo por lo menos una explosión por mes en la primera mitad de este año.

. Gráfico: La Razón de México

En la GAM se tiene registro de siete explosiones que ocurrieron en colonias como Industrial, Cuautepec de Madero, Cuchilla del Tesoro, Santa Rosa y San Felipe de Jesús, y otras.

Mientras que en Iztapalapa se registraron seis explosiones en colonias como Chinampac de Juárez, Ejército de Oriente, Ampliación Ricardo Flores Magón, Real del Moral y Culhuacán.

En la alcaldía Álvaro Obregón la cifra es de cuatro explosiones en lo que va del año; en tres de los casos se trató de viviendas particulares. En tanto, en las alcaldías Iztacalco y Cuauhtémoc suman tres en cada una, mientras que el resto de conflagraciones ha ocurrido en las alcaldías Miguel Hidalgo, Tláhuac, Azcapotzalco y Benito Juárez.

La explosión más reciente se registró a principios de este mes en el octavo piso de un inmueble del Centro Histórico, presuntamente debido a una acumulación de gas. Por este hecho hubo al menos siete personas lesionadas y se tuvo que evacuar a unas 400 personas del lugar.

En la última semana, el Cuerpo de Bomberos brindó atención en al menos dos casos relacionados con acumulación de gas LP.

El más reciente incidente tuvo lugar apenas la tarde de ayer, cuando se registró un flamazo en la zotehuela de un inmueble ubicado en la calle de Jalapa, en la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc. Un día antes, el sábado, se registró otro flamazo por acumulación de gas en un domicilio de la colonia San Felipe de Jesús, en la Gustavo A. Madero.

Pero quizá la explosión más relevante en lo que va de la actual administración capitalina fue la registrada el 9 de enero del 2021 en la subestación conocida como Buen Tono, ubicada en la estación Salto del Agua del Metro.

Además de lo impactante del accidente, en el que perdió la vida una persona aunque de manera indirecta, la relevancia de este hecho fue que por primera vez en la historia del Sistema de Transporte Colectivo las tres principales líneas, la 1, 2 y 3, dejaron de funcionar y la suspensión del servicio se mantuvo durante varias semanas.

A diferencia de la mayoría de los accidentes de que se habla en este trabajo, la explosión de la subestación de Buen Tono no estuvo originada en una fuga de gas, sino en un corto circuito derivado de la obsolescencia de las instalaciones, que databan de varias décadas.

Mercados públicos, en riesgo permanente

En los 329 mercados públicos de la capital, el riesgo de una explosión es latente, ya que no se encuentran en condiciones óptimas para su funcionamiento, de acuerdo con un diagnóstico entregado el pasado mes de mayo al Congreso local.

Al hacer entrega del reporte, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, afirmó que en los centros de abasto de la ciudad cada día se registran de una a dos incidencias, la mayoría de los casos debido a fallas eléctricas o por alguna fuga de gas, situaciones que pueden derivar en incendios o explosiones.

Aunque, de acuerdo con la funcionaria está condición no significa que los mercados sean una “bomba de tiempo”, sí se trata de una luz roja, dijo, a la cual hay que darle atención.

Según el Atlas de Riesgo de la SGIRPC, todos los mercados de la capital se encuentran en peligro ya sea medio o alto, una condición que se ve en estos lugares públicos desde hace décadas.

Actualmente, 158 de los establecimientos de este tipo se encuentran en riesgo alto; es decir, el 48 por ciento de todos los que existen en la capital.

Otros 168, equivalentes al 51 por ciento del total, están en riesgo medio.

No hay información disponible de cuatro mercados, los cuales no han sido revisados, de acuerdo con la plataforma la SGIRPC, aunque no se detalla cuáles son.

En los primeros seis meses de este año, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendió dos explosiones ocurridas en mercados de la capital, de acuerdo con información obtenida vía transparencia.

La primera fue el 4 de febrero, en un mercado ubicado en la colonia Chinampac de Juárez en Iztapalapa, cuando explotó una olla exprés dentro de un local de comida, lo cual ocasionó que siete personas resultaran con quemaduras en diferentes partes del cuerpo.

La otra explosión se registró ese mismo mes, ahora en la colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc, de acuerdo con la información que se pudo obtener a través de mecanismos de transparencia.