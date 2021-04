Sin gastos qué reportar, Morena y sus aliados

Durante el periodo de precampañas para la jornada electoral de 2021 en la Ciudad de México, el Instituto Nacional Electoral detectó que Morena y sus partidos aliados (Partido Verde Ecologista de México, PES y Partido del Trabajo), así como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), evadieron la fiscalización durante las precampañas, por lo que el instituto tendrá una tarea difícil para saber cuáles fueron los gastos para promocionar a los candidatos.

Las precampañas electorales para el Proceso Electoral Local en la Ciudad de México tuvieron una duración de 40 días, que transcurrieron del 23 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021, y tomando como base estas fechas se realizó el proceso de fiscalización.

Datos consultados por La Razón, provenientes de un dictamen de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, muestran que en la revisión los ingresos y gastos reportados, Morena, PVEM, PES y reportaron cero pesos.

En tanto, el Partido Acción Nacional reportó ingresos de precampaña por 340 mil 3.19 pesos, el Partido de la Revolución Democrática dos millones 280 mil 928.85 pesos, Movimiento Ciudadano un millón 426 mil 769.85 pesos, Redes Sociales Progresistas 356 mil 491.20 pesos; y Equidad, Libertad y Género 324 mil 799.75 pesos.

A pesar de que Morena no registró a sus precandidatos en tiempo y, por lo tanto, no cumplió con los informes de fiscalización, sí fue la que más se promocionó en precampañas, pues en revisión de campo como parte de las tareas de fiscalización, se ubicaron 289 lugares con propaganda de este partido. Debajo de Morena, se ubicó la propaganda de Movimiento Ciudadano, con 49 puntos.

En entrevista con La Razón, Mauricio Huesca, consejero del IECM, señaló que las precampañas ocurrieron entre el 23 de diciembre y el 31 de enero de este año, tiempo en el que los partidos deben comunicar a la autoridad electoral los nombres de los precandidatos.

Sin embargo, lo que ocurrió fue que el partido no notificó ningún nombre y se esperó hasta el periodo de intercampañas, del 1 de febrero al 3 de abril. Este mecanismo, que es para registro de las candidaturas, impidió que se fiscalizaran las acciones previas a esas fechas.

“Del 1 de febrero al 3 de abril era el periodo para que se registraran candidaturas ante la autoridad y se impugnaran ante los tribunales, eso no dio tiempo porque recorrieron sus precampañas al periodo de inter campañas y con ello, entre otras cosas, eludieron los mecanismos de fiscalización, porque al no reportar quién iba a ser precandidato o quien era el precandidato, pues, la autoridad no tuvo a quién fiscalizar, entonces tuvo que cachar el balón en el aire”, dijo.