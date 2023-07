'Gritaba que sería suya': Nancy sufre acoso y violencia, su agresor mutiló a su perrito

Nancy, una joven estudiante ha vivido una pesadilla desde hace cuatro años, pues su presunto agresor no le ha dejado en paz, al igual que otras mujeres víctimas de violencia, ella lo denunció, pero eso no ha parado al sujeto que la acosa.

La joven narró: "En 2019 este sujeto me empezó a acosar, yo seguía en la prepa y era portero en la unidad donde vivía, esto en Iztapalapa , pusimos una denuncia, en ese entonces mi papá me acompañó, (papá falleció en 2020 por COVID). Con ello no lo volví a ver, pues gracias a los vecinos que también se movilizaron junto a mi papá lo corrieron, aunque nunca procedió y se le sancionó por todo lo que me hizo durante meses. Me gritaba, no sé cómo consiguió mi Facebook, pero se inventaba múltiples perfiles para acosarme".

"No quiero que Trufa vaya a morir, tengo mucho miedo"

Al perrito Trufa le dio una infección, antes de ser intervenido tenía su ojito sangrando y muy hinchado. Foto: Nancy

En entrevista para La Razón , Nancy -de quien se omiten sus apellidos por su seguridad- detalló que "la pesadilla volvió, pero nada comparada con 2019", pues el presunto violentador hirió gravemente al perrito -llamado Trufa- de Nancy: le golpeó su ojito con un desarmador y se estaba desangrando.

La joven indicó que estos días ha estado sola, ya que su mamá se fue un tiempo a Durango para cuidar de su abuelita. Está recibiendo apoyo legal, pero está preocupada porque la siga molestando el sujeto y que incluso llegue a matar a su perrito.

Expresó que Trufa "es lo que más me duele", además por su seguridad tuvo que dar de baja sus redes sociales, ya que el hombre ha hecho varios perfiles para contactarla.

También señaló que " lo golpeó en el ojo con un desarmador pero se está desangrando y debe ser intervenido ya mismo , mientras me gritaba que sería suya. Me encuentro horrorizada y no sé qué hacer".

Carpeta de investigación. Foto: Nancy

Trufa, que fue atacado en repetidas veces por el sujeto que acosa a Nancy desde el año 2029. El perrito ya recibió una intervención quirúrgica, sin embargo, Nancy indicó que "lamentablemente tiene que volver a ser intervenido, solo han pasado poco más de 24 horas de su primera intervención. Me comentan que es ahorita de emergencia", ya que tiene una infección.

La joven teme por su seguridad y por la vida de su perrito: "no quiero que Trufa vaya a morir, tengo mucho miedo, en serio" y ha pedido apoyo para que se haga justicia y de igual manera para poder continuar con el tratamiento de su lomito.

Desde 2029, ella tiene una denuncia en contra de su presunto agresor, guarda sus mensajes del sujeto para poder pedir justicia. Actualmente también tiene en proceso dos denuncias : una por maltrato animal y la otra por el acoso que ha ejercido contra Nancy.

¿Dónde denunciar casos de maltrato animal?

Ciudad de México: al 911, 55 5658 1111 (Locatle) y en PAOT http://www.paot.org.mx/denunciantes/denunciantes.php

Coahuila: 800 022 0537 y en la PROPAEC http://www.propaec.gob.mx/PROPAEC/FORMUPROCUCORREO.html

PROESPA en Aguascalientes: www.aguascalientes.gob.mx/proespa/denuncia.html

Campeche: a través de la SEMABICC, en http://apps.semabicc.campeche.gob.mx/denuncia-ciudadana/

En Baja California al número 072 y en la página t-atiende.tijuana.gob.mx/

Baja California Sur en el link http://www.bcs.gob.mx/



Chiapas: en el Ministerio Público

Chihuahua, por medio de la DDUyE http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Prensa/Noticia/10075







