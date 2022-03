Hay “mucha impunidad” aún: diputada de Morena

“No hay cuentas alegres mientras a las mujeres nos sigan matando”, advirtió la diputada de Morena, Ana Francis López Bayghen, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de la Ciudad de México.

En entrevista con La Razón, la legisladora explicó que aunque en la Ciudad de México ha habido avances en materia de violencia de género, todavía se está lejos de responder como se debe y todavía hay “muchísima impunidad”.

Respecto al aumento de feminicidios que ha vivido la capital del país en los últimos meses, la legisladora indicó que sirve “mirar” este repunte para afinar y construir la estrategia de prevención que ya opera en la Ciudad de México y que ya es “un ejemplo” a nivel nacional.

“En los datos que nos han ido aportando la Fiscalía de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, han ido bajando los delitos de alto impacto, el secuestro, robo de automóviles, etc, pero lo que prácticamente no ha bajado es la violencia intrafamiliar, estos indicadores sirven mucho para saber que lo que realmente no ha bajado es lo que está sucediendo dentro de las casas, entonces hacia dónde tenemos que ir”, comentó.

López Bayghen, destacó que uno de los aspectos en los que hace falta mejorar es en acortar el proceso de justicia para las mujeres. Y adelantó que una de sus propuestas desde el legislativo será hacer que “la palabra de las mujeres” se considere como prueba para evitar la ratificación.

“Ir a denunciar es como subir una montaña, si una vez que (una víctima) denuncia, le pides que venga y ratifique la denuncia significa que tiene que subir la montaña dos veces, el monstruo es muy grande y se llama patriarcado.

Agregó: “la costumbre de hacer de los cuerpos de las mujeres lo que se les da la gana es una costumbre mundial que tenemos que ir erradicando, y cualquier política pública no sobra”.

En cuanto a las declaraciones de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien advirtió que debe haber “cero impunidad” ante este delito, la diputada aseguró que es una posición “pertinente”, ya que lo que tiene sentido es que se detenga a los culpables de estos agravios y que sean encarcelados, más que subir las penas o aumentar la punitividad.

“La declaración de la Jefa de Gobierno me parece muy pertinente en términos de que la impunidad tiene que terminar”, remarcó la legisladora.