Hombre escala torre del Cablebús en CDMX y usuarios le gritan que se baje (VIDEO)

Usuarios del Cablebús en la Ciudad de México captaron en video a un hombre que subió hasta la cima de una torre de la Línea 2, que recorre la alcaldía de Iztapalapa y va de la terminal Constitución de 1917 hasta Santa Marta.

En redes sociales circulan las imágenes del momento en el que, alertados por la inusual presencia del sujeto, personas a bordo de una cabina que pasaba por la torre especulan qué hacía hasta allá arriba sin, aparentemente, protección alguna.

Uno de los pasajeros incluso insinúa que el hombre buscaba robar algo, pues en lo más alto de la pilona se sostienen los cables del teleférico.

"¡Se quiere robar algo ese wey, eh!", dice una de las personas a bordo de la cabina, al tiempo que otro usuario le grita "¡Bájate!, cab...!". "Donde se lo lleve el payaso eh", comenta otro más.

Circula en redes sociales.



Loco se sube al Cablebus de Iztapalapa. pic.twitter.com/VQNJrjgl4f — No soy Paquito (@fran_morenog84) May 19, 2022

A través de su cuenta de Twitter, el servicio de transporte detalló que aproximadamente a las 20:00 horas del pasado miércoles el sujeto que se aprecia en el video evadió el cercado y trepó la pilona número 45 de la Línea 2 del Cablebús, cerca de la estación San Miguel Teotongo.

"De manera inmediata y gracias a la supervisión que se hace de manera permanente, personal de la línea alertó a los servicios de emergencia, quienes a su arribo confirmaron que la persona no se encontraba ya sobre la columna ni en los alrededores" , se explicó en un comunicado.

Asimismo, se informó que la presencia del sujeto no ameritó la suspensión del servicio y la pilona no presentó daños de ningún tipo. Por este hecho, el personal del Cablebús revisará el cercado de las columnas para evitar el ingreso no autorizado de cualquier persona.