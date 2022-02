Hoy No Circula: Conoce que autos no circulan este sábado 5 de febrero

Este fin de semana es puente por el Día de la Constitución Mexicana, pero debes estar atento porque el programa Hoy No circula en el Valle de México no se suspende, pero ¿sabes qué autos no circulan?, en La Razón te decimos.

En la Zona Metropolitana del Valle de México los autos que dejan de circular son los que tienen holograma 1 y terminación de placas NON, además de holograma 2 y foráneos.

¿Cuáles quedan exentos?

Los vehículos que quedan exentos son los que tienen hologramas 0 y 00, así como los vehículos eléctricos e híbridos.

La restricción para los autos estará vigente de las 05:00 y hasta as 22:00 horas en la Ciudad de México y Zona Conurbada, por ello es importante tomar medidas de precaución para evitar cualquier contratiempo.

El programa Hoy No Circula se aplica en todas las alcaldías capitalinas y en 18 municipios del Estado de México.

