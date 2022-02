Insistiremos en el tema del riesgo en los mercados

Pese a que la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) anunció que realizaría una revisión “exhaustiva” en los mercados públicos de la capital para garantizar su seguridad y funcionalidad, la problemática aún no se ha resuelto, por lo que la mitad de los 329 espacios de este tipo se mantienen en riesgo alto, consideró el presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso, Héctor Barrera Marmolejo.

“Más de la mitad de los mercados se encuentran en condiciones no óptimas, no en buenas condiciones. Esto no puede ser así; en áreas hidrosanitarias, en las instalaciones de gas, en las instalaciones eléctricas, de rutas de evacuación, señalización, están mal”, expresó.

En entrevista con La Razón, el legislador explicó que si bien desde el legislativo ya se ha realizado el llamado a las autoridades de las 16 alcaldías para que elaboren los programas internos de Protección Civil de sus mercados, será necesario ser “incisivos” en este tema. El legislador llamó al titular de la Sedeco a cumplir con que los más de 300 mercados estén en las mejores condiciones para atender a la ciudadanía.

“El posicionamiento es el mismo: fuerte, energético y contundente; una prioridad es que estos espacios y el comercio cuenten con todo lo necesario para salvaguardar la integridad física de las personas y mitigar los riesgos; que cuenten con los programas y los protocolos actualizados para que estén atentos a la prevención de cualquier fenómeno perturbador”, resaltó.

Al ser cuestionada sobre este tema, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó que la Sedeco lleva a cabo un programa especial para el apoyo de estos establecimientos, el Gobierno central aporta 70 por ciento, mientras que las alcaldías aportan el 30 por ciento restante. Resaltó que a partir de este programa, uno de los puntos en los que se ha encontrado más riesgo ha sido en los sistemas eléctricos de los mercados.

A partir de ahí se hizo un trabajo para mejorar todas las instalaciones, apuntó.