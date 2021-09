Línea 12: Desde 2019 se conocían deficiencias en vigas, afirma abogado de Horcasitas

Gabriel Regino, abogado de un grupo de 15 ex funcionarios de Proyecto Metro, entre ellos Enrique Horcasitas, señaló que la tragedia ocurrida el 3 de mayo en la Línea 12 pudo evitarse, toda vez que el mismo informe de DNV indica que desde 2019 se detectaron deficiencias de las vigas involucradas en el incidente.

El defensor retomó la información incluida en el informe presentado oficialmente este martes, el cual contiene una serie de fotografías en las que se señala “una importante deflexión negativa” en las vigas localizadas entre las columnas 12 y 13 de la línea 12 del Metro, donde ocurrió el colapso.

En conferencia de prensa, señaló que el informe, mas no dictamen porque no fue realizado por una empresa forense, no tiene ninguna validez para la investigación del colapso, debido a que para su elaboración la empresa DNV no respetó la cadena de custodia en la toma de muestras de acero.

Detalló que la empresa DNV pidió trozos de metal de la Zona Cero y los mandó a Ohio, Estados Unidos, a sus laboratorios, y posteriormente regresa las muestras a México sin ser embaladas y por lo tanto sin cadena de custodia.

“En cuanto a este informe por lo que hace al acero es obviamente inválido, completamente inválido. Ahora tenemos que ver si no se les rompió también la cadena de custodia respecto al concreto; pero lo único destacable de este informe en lo que había en la página y 170 de que había un video de drones precisamente entre las columnas 12 y 13 donde ya se veía un problema que tenía relación directa con los pernos”, dijo.

Acusó que en todo el documento se dejó fuera todo lo que tenía que ver con acciones de mantenimiento que requería la Línea 12. Por lo tanto, le corresponde a esta administración responder por lo ocurrido.

