Línea 12 del Metro: mañana, primer informe de peritajes, dice Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que mañana 16 de junio se informará de los primeros resultados de los peritajes realizados por la empresa internacional DNV, para saber las causas del accidente ocurrido en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo.

Lo relacionado con las sanciones a quienes resulten responsables corresponde a la Fiscalía General de Justicia local.

Como lo he dicho siempre, y es importante que se conozca porque también, porque a veces hay una muy mala información: lo primero para nosotros fue atender a las víctimas, cada una de las personas, familias que lamentablemente falleció alguno de sus familiares, han recibido todo el apoyo del gobierno reiteró.

Comentó que existe el compromiso de reactivar la Línea 12 del Metro, pero se realizará de forma segura, porque lo que no puede volver a ocurrir es una tragedia como la vivida el 3 de mayo.

Tras un recorrido por la planta potabilizadora Ciudad Deportiva, en Iztacalco, la mandataria dijo desconocer si los autores del reportaje publicado en el The New York Times tuvieron alguna guía para llegar a las conclusiones que señalaron, pues la investigación plantea diversas fuentes. Y afirmó que, donde sí no entrará, es en una confrontación política por el tema.

“Ahí sí no, no vamos a entrar, porque eso no nos lleva a nada; y, además, me parece que no tiene sentido politizar este tema”, expuso.