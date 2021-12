Este lunes aplicarán refuerzo a adultos mayores en tres alcaldías de CDMX

Del lunes 20 al miércoles 22 de diciembre, se aplicarán los refuerzos de terceras dosis a adultos mayores de 60 años para residentes de las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Milpa Alta en la Ciudad de México.

El director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark, informó que todas las dosis de refuerzo aplicadas serán de AstraZeneca.

Además pidió que los adultos mayores acudan el día y hora de su cita con el registro previo, para así acelerar el proceso de inmunización. Cabe destacar que Clark aseguró que las personas de la tercera edad que no puedan llevar su registro impreso, no se verán afectadas y recibirán la dosis que les corresponde.

El registro hace más ágil la vacunación, pero si alguien no tiene la oportunidad de llevarlo, no le vamos a negar la vacuna

El Gobierno de la CDMX informó que el lunes 20 de diciembre le corresponde a las personas que su primer apellido empiece con A,B,C,D,E,F; el martes 21, G,H,I,J,K,L,MN,Ñ,O y Miércoles 22, P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y, Z.

Por otra parte, la secretaria de salud de la CDXM, Olivia López Arellano hizo un llamado a la población para que las personas que aún no reciban la segunda dosis contra COVID-19, acudan a ponersela, así como a los adultos mayores que requieran la dosis de refuerzo.

Al ser cuestionada por la variante Ómicron, aseguró que únicamente se ha reportado un caso en Ciudad de México y otro posible contagio en el Estado de México, pero que la variante que predomina en el área metropolitana es la Delta.

“Estamos haciendo un monitoreo genómico, siempre hay que estar observando, aunque estamos con estabilidad y números bastante positivos, con pocos hospitalizados, pocos casos graves, tenemos que estar monitoreando”, dijo.

López Arellano pidió no bajar la guardia y continuar con las medidas sanitarias durante la época de fiestas decembrinas.

Tenemos que priorizar las actividades al aire libre, usar cubrebocas. Las personas que presenten un leve catarro, no salgan porque no se sabe si pueden tener Covid, esto nos ayuda a romper las cadenas de transmisión, porque vienen épocas de encuentro, de fiestas y de mucha actividad en espacios cerrados, por favor no hay que bajar la guardia