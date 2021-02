“Me reprimieron pero no fue un policía, tuvieron que ser 20”: ciclista (VIDEO)

Ángel, un ciclista que la noche del viernes se manifestó por la muerte de su amigo Víctor Puskin —quien fue atropellado por una unidad de metrobús—, denunció que fue golpeado por al menos una veintena de policías de Tránsito de Ciudad de México.

El joven, quien en un video aparece aturdido y con golpes en el rostro, narró cómo sucedieron los hechos del viernes, cuando decenas de policías impidieron el paso a la rodada en Av. San Antonio y Periférico.

“Me reprimieron pero no fue un policía, tuvieron que ser 20. No pudieron, no aceptan las manifestaciones pacíficas. No importa, de una u otra forma nos tenemos que hacer visibles, y si solo así va a ser, así va a ser”, dijo Ángel.

Tras los hechos suscitados entre #policías y manifestantes #ciclistas en la #CDMX, vemos que es más común el hartazgo en contra de la infraestructura pública, provocando nerviosismo entre los policías que no tienen la capacitación necesaria para atender estas situaciones.

El ciclista detalló que le golpearon el rostro, le abrieron la cabeza y lo golpearon en las costillas.

Ángel contó que los policías de Tránsito golpearon a sus compañeros de rodada y él intentó interferir pero también lo agredieron.

Policías y ciclistas se enfrentan en Periférico

El joven también compartió a su amigo Víctor: "Era buen amigo, tenía mucho futuro por delante, era muy inteligente, pero sobre todo le gustaba ayudar".

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina detalló que a la altura de la calle Indiana, un grupo de ciclistas realizaban una manifestación, bloqueando ambo sentidos de la vialidad, por ello, los elementos de tránsito realizaron una línea de contención para evitar que los ciclistas subieran al segundo piso del Periférico y cerraran el paso a los ciclistas.

La situación provocó molestia entre los ciclistas, que generó una riña donde hubo cohetones, golpes, jaloneos y empujones. En la trifulca, una persona resultó herida por los mismos elementos.

La Dirección General de Asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los policías de Tránsito involucrados en el enfrentamiento con ciclistas en el ingreso al segundo piso del Periférico, serán suspendidos y separados de su cargo.