“Ociel no murió, el Estado lo mató”, “No más odio, queremos justicia”, fueron las frases que gritaba un grupo de aproximadamente 50 personas de la comunidad LGBT+ mientras caminaron de Bellas Artes al Congreso de la Ciudad de México para exigir justicia por la muerte del magistrade Ociel Baena.

La muerte de Baena y su pareja sentimental causó gran indignación en todo el país por lo que desde ayer que se dieron a conocer los descensos, se han realizado decenas de manifestaciones en la capital y la República.

Esta tarde se reunieron grupos en distintos puntos del centro para encontrarse en el Zócalo Capitalino; un colectivo marchó sobre Paseo de la Reforma con lonas en las que se apreciaba el rostro del magistrade.

Otros se citaron sobre avenida Juárez, traían veladoras en las manos mientras gritaban con coraje “Gobierno, cuéntanos bien, no somos uno, no somos diez”; luego, continuaron “crimen pasional, mentira nacional”, los gritos de inconformidad no dejaron de escucharse durante la caminata.

Cabe resaltar que ayer se reunieron más de mil ciudadanos alrededor de las 19:00 horas en la Estela de Luz donde colocaron cientos de veladoras en honor al magistrade, asimismo hicieron pronunciamientos en contra de la violencia hacia las personas de la comunidad LGBT+.

