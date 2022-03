Oposición impide licencia de diputados de Morena

Diputados de oposición del Congreso de la Ciudad de México, reventaron la sesión de este jueves, con el fin de evitar que nueve legisladores de Morena solicitaran una licencia temporal para promover el proceso de revocación de mandato.

Transcurrieron alrededor de 10 minutos de la sesión ordinaria de ayer, cuando el Presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz Polanco, sometió a votación la solicitud de licencia de la morenista Esperanza Villalobos, luego de que legisladores del PAN, PRI y PRD, se manifestaron en contra.

Los legisladores de oposición advirtieron que con los diputados que solicitaron la licencia este jueves, ya suman 15 morenistas en solicitarla en lo que va de la segunda legislatura, lo que va en contra de las reglas.

El diputado panista Ricardo Rubio Torres, aseguró que la petición que hicieron ayer nueve morenistas “es una muestra clara” de que el bienestar de los capitalinos no es una prioridad en la agenda de ese grupo parlamentario.

“Este tipo de prácticas son propias de regímenes dictatoriales”, argumentó.

Por otra parte, el legislador indicó que no se puede conceder licencia a más de una quinta parte de los integrantes del Congreso de manera simultánea, según lo establece el artículo 13 del Reglamento del Congreso.

Rubio Torres destacó que al momento eran 15 los legisladores de Morena que solicitaron licencia, cuando la quinta parte de los integrantes del Legislativo son 13.2.

El coordinador de la bancada panista se sumó al reclamo con el argumento de que “ahora piden licencias para seguir órdenes”.

A esto se sumó el legislador del PRD, Jorge Gaviño, pues recordó que al comienzo de la Legislatura, el pleno otorgó licencias a las diputadas Isabela Rosales y Lourdes Paz. Además, en las últimas dos sesiones se dieron licencias a otros cuatro diputados, por lo que con las nueve de ayer ya suman 15.

“NO HAN ENTENDIDO”: MC

El diputado de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres González, refirió que “uno de los grandes problemas” del partido guinda es que “no han entendido” que el Congreso capitalino no es una extensión para servir a su partido.

“Tienen un espacio para generar cambio que no es menor: el Congreso, ¿por qué no se quedan a legislar para todos? ¿Por qué no aprobar los temas que han quedado pendientes?”, puntualizó.

La morenista Guadalupe Morales Rubio, vicecoordinadora de la bancada, fue la única en subir a la tribuna para defender las solicitudes de los legisladores, con el argumento de que en el reglamento no hay claridad de a qué se refiere la simultaneidad en las solicitudes, es decir, si se trata de una sesión, o durante una Legislatura.

Al cabo de unos minutos, los legisladores de oposición comenzaron a salir del recinto, por lo que antes de las 11 de la mañana, se decretó que no podría haber sesión por falta de quórum y las solicitudes de licencia quedaron pendientes.