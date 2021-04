La crisis por la pandemia obliga a miles de personas a regresar al trabajo sexual en CDMX

Associated Press .

Los estragos por la pandemia por COVID-19 han comenzado a presentarse obligando a ex trabajadoras sexuales en México a volver a esta actividad, enfrentándose a situaciones con mayor riesgo como tener relaciones sexuales en automóviles o en las aceras, ante la falta de hoteles disponibles.

Claudia había dejado de trabajar en las calles hace una década. Se casó con uno de sus antiguos clientes, pero en medio de la pandemia su esposo perdió su trabajo. No pudieron solventar todos sus gastos, y la pareja se retrasó cuatro meses en el alquiler de su apartamento.

La única solución que vio Claudia fue volver a trabajar en las calles, publicó la agencia AP.

“Era un ingreso para poder comer, para pagar el alquiler que debemos”, dijo Claudia, quien ahora solo debe un mes de alquiler atrasado. "Es difícil volver y ver a tantos de mis compañeros de trabajo de los viejos tiempos, de mi época, volver a hacer lo mismo ... para ver todos los problemas que existen".

Laura, una mujer de 62 años que comenzó a trabajar en las calles de la Ciudad de México hace 40 años, libra una batalla diaria para mantener su vivienda. Si consigue un cliente ese día, tal vez pueda pagar una habitación de hotel barata para pasar la noche. Si no lo hace, duerme en la calle.

Laura dijo que muchos de sus clientes han perdido sus trabajos y ya no pueden pagarle. En un momento tuvo que empeñar su teléfono, su único contacto con algunos de sus clientes habituales.

“Algunos días no tienes nada para comer. ... Puedes comer un día y no al siguiente ”, dijo Laura. En cuanto a evitar el coronavirus, "pongo mi confianza en Dios" y desinfectante de manos ".

Las cosas son aún más difíciles para las trabajadoras sexuales mayores como Laura, porque miles de nuevas trabajadoras sexuales han salido a las calles cuando la pandemia obligó al cierre de restaurantes y tiendas.

Elvira Madrid, quien lidera el grupo activista Street Brigade in Support of Women, dijo que su grupo encontró 15 mil 200 trabajadoras sexuales en las calles de la Ciudad de México en agosto, aproximadamente el doble que antes de la pandemia.

“La sorpresa fue que había más. En cada esquina de la calle, fue sorprendente ”, dijo.

Madrid estima que el 40 por ciento de los que están en las calles ahora son mujeres que habían abandonado el oficio pero se vieron obligadas a regresar por la pandemia, otro 40 por ciento son nuevas en la profesión y el 20 por ciento son trabajadoras sexuales ocasionales o a tiempo parcial.

“Muchas de las otras, el otro 40 por ciento habían sido camareras que nunca antes habían trabajado en el comercio sexual”, dijo. “Sabes, cuando cerraron los restaurantes, la gente tiene que comer y dar a sus hijos lo que necesitan. Y luego las madres solteras, la mayoría trabajaba en tiendas, tiendas de ropa, bares, cosméticos ".

“Lloraron porque dijeron: 'No quiero hacer esto, pero tengo que alimentar a mis hijos'”, dijo Madrid. “Pero hubo otro 20 por ciento que nos sorprendió más. Eran amas de casa, mujeres con bolsas de la compra que lo hacían por 50 pesos, o lo que necesitaran para comprar comida. No se protegieron (usaron condones) porque no se consideraban trabajadoras sexuales ”.

Madrid dijo que sabe de 50 trabajadoras sexuales en la Ciudad de México que murieron de COVID-19. Ella y su compañero de toda la vida, el organizador Jaime Montejo, lo contrajeron ellos mismos y él murió en mayo pasado. Las trabajadoras sexuales que se congregan afuera de una estación de metro creen que Montejo contrajo el coronavirus mientras las ayudaba, y el otoño pasado, en la festividad del Día de Muertos en México, le erigieron un altar en la plaza donde muchas de ellas trabajan.

Madrid estima que las trabajadoras sexuales han perdido el 95% de sus ingresos debido a la pandemia.

Las condiciones que siempre han sido duras para las mujeres que ejercen el oficio en la Ciudad de México - violencia por parte de clientes y pandillas que se aprovechan de las prostitutas y acosadas por policías corruptos - empeoraron durante la pandemia.

Las reglas del cierre parcial obligaron a cerrar muchos hoteles y otros elevaron los precios que cobran a las trabajadoras sexuales. Eso dejó a algunos ganando el equivalente a solo 3 o 4 dólares de cada cliente.

Madrid dijo que después de que los hoteles cerraran o subieran los precios, algunas personas comenzaron a alquilar habitaciones o escaparates a las trabajadoras sexuales, quienes descubrieron que los propietarios las estaban grabando con los clientes y exigiendo un pago a cambio de no publicar los videos en Internet.

Ahora, dijo Madrid, las mujeres tienen que llevar a los clientes a donde puedan.

“Todo el mundo encuentra donde puede tener sexo, en los coches, en las aceras”, dijo. “Han comenzado a buscar un lugar más seguro para trabajar, porque los hoteles cerraron”.

La mayoría de los hoteles han reabierto, pero muchos han subido los precios.

A pesar de tener menos clientes, menores ingresos y más riesgos, miles de mujeres no ven otra opción en medio de la pandemia que permanecer en las calles de la capital, pasar horas esperando bajo el sol o en rincones oscuros. Y muchos días todavía regresan a casa con familias hambrientas sin ingresos.