Prevén menos ventas en el Día del Amor

Los comerciantes de la Ciudad de México recibirán este 14 de febrero con un ambiente de insolvencia, poca movilidad en los comercios y con un “nivel de jolgorio muy reducido” en comparación de otros años, aseguró Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Al destacar que en esta temporada de celebraciones se observa un aumento general de hasta 60 por ciento en el costo de productos propios de la temporada -como flores, chocolates o peluches- el presidente de la Anpec destacó que debido a la pandemia se ha visto una constante en la que los comerciantes de la capital venden menos de lo usual en fechas importantes como el Buen Fin o la época navideña.

“Los comerciantes ya están muy sensibles a esto para no quedarse sobre inventariados, y siempre le miden el agua a los camotes. Este lunes va a pasar una situación parecida: habrá cierto nivel de jolgorio, muy reducido o muy parcial contra lo que regularmente ocurría en la capital en tiempos de normalidad”, explicó en entrevista con La Razón.

Cuauhtémoc Rivera destacó tres factores importantes: el encarecimiento de los servicios y alimentos; que la gente aún tiene gastos imprevistos, sobre todo en materia de salud debido a la pandemia y la falta de recuperación de los empleos que se perdieron el capital, lo que genera menos ingresos para los capitalinos.

“Los chilangos no andamos animados, hay que agregarle que los productos de mayor demanda subieron hasta en un promedio de 60 por ciento”.

Los chilangos no andamos animados, hay que agregarle que los productos de mayor demanda subieron hasta en un promedio de 60 por ciento

Cuauhtémoc Rivera

Presidente de la Anpec

Detalló que se ha registrado un aumento en el precio de algunos productos de temporada, entre ellos la docena de rosas, que pasó de 100 pesos en 2020 a 150 pesos en el año en curso; o los globos metálicos, cuyo precio pasó de 80 pesos antes de la pandemia a 130 para estas fechas.

“La expectativa que se tiene, una, es no quedarse con la mercancía; dos, que al menos, se venda lo que se vendió en 2021 que estuvo por debajo de lo que se vendió en 2020. El empate es victoria ahorita, lograr no quedarse con el inventario y empatar con lo del año pasado es ganar, vamos a ver que resulta, pero en la ciudad la gente anda muy desangelada, porque no trae dinero”.

Gloria, quien se dedica a la venta de flores en un mercado de la alcaldía Cuauhtémoc, comentó a este diario que aunque las ventas ya no están tan bajas como se llegó a ver en 2020 y más aún en esta época del año pasado, “todavía la recuperación va muy lenta y se ve en lo que vendemos, porque de llevarse ramos completos o arreglos grandes, la gente se lleva poquito o algo más pequeño”.

La comerciante resultó que de las ventas que tuvo en febrero de 2020, previo a que se registraran los primeros casos de Covid-19 en el país, ahora no solo no ha alcanzado a vender lo mismo que antes, sino que no se ha recuperado de las pérdidas del año pasado.

“Se perdió mucho porque el año pasado casi no vendimos, este es uno de los días de festejo las fuertes para nosotros, pero por todos los meses que estuvimos cerrados, sin vender, es un gasto que apenas se va recuperando poco a poco”.

Por primera vez en dos años, los comercios establecidos podrán abrir su puertas prácticamente sin restricción, salvo las medidas de sanidad que se mantienen, como el uso de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial y la observación de la sana distancia.

El Día del Amor y la Amistad de hace un año se vivió en medio del pico más alto provocado por la variante Delta del virus del Covid-19 y la Ciudad de México se encontraba en semáforo rojo, por lo que hubo variras restricciones para la apertura de comercios.

Esta vez se espera que haya más negocios abiertos y que más gente acuda a realizar compras de los productos propios de la efeméride, lo que, en voz del dirigente de la Anpec, no garantiza un éxito total, debido a las pérdidas que los comerciantes acumulan.