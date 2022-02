Crece polémica por uso de Ivermectina contra Covid-19

Pese a que el Gobierno de la Ciudad de México dejó de hacer uso de ivermectina como tratamiento para el Covid-19 desde septiembre de 2021, médicos particulares siguieron recetando este medicamento, incluso durante el pico de contagios provocado por la variante Omicron.

Enrique Contreras, capitalino residente de la alcaldía Cuauhtémoc, comentó a este diario que a principios de este año él y su esposa recibieron tratamiento con Ivermectina por parte de un médico en un consultorio de farmacia. Sin embargo, prescindieron del medicamento por recomendación de su médico de cabecera, a quien acudieron para obtener una segunda opinión tras resultar positivos a Covid-19.

“Me dio a mí, a principios del mes, después de las fiestas, y a los dos días mi esposa empezó con síntomas; por necedad fuimos a un consultorio de farmacia, y ahí nos recetaron varias cosas, entre esas, esta medicina; antes de surtir la receta le comenté a la doctora que frecuentamos y ella nos atendió por videollamada y nos dijo que esa medicina ya no servía para el Covid-19”.

El capitalino explicó que tanto él como su esposa, ambos de 34 años de edad, recibieron la misma medicación: ivermectina, paracetamol y jarabes para la tos; sin embargo, su médico de cabecera -particular- les explicó que al principio de la pandemia “cuando no se sabía bien a bien qué onda con este virus, sí se estaba recetando eso, pero que ahora ya se sabía que no era necesario, que no servía pues, entonces nos cambió el tratamiento y preferimos seguir su recomendación”.

. Gráfico: La Razón de México

Mónica, otra capitalina entrevistada por La Razón, detalló que su hija de 13 años recibió Ivermectina todavía el 20 de enero de este año, junto a otros cinco medicamentos, tras haber resultado positiva a Covid-19.

La mujer acudió con un médico privado del municipio de Coacalco, Estado de México, en donde obtuvo una receta que incluia ivermectina, además de paracetamol, azitromicina y una solución bucofaríngea.

Sin embargo, aunque sí surtió la receta, por consejo de un familiar médico no le dio el medicamento a su hija, ya que de igual manera, pues le advirtieron que no era útil para tratar el Covid-19.

La Secretaría de Salud capitalina explicó mediante una tarteja informativa emitida este fin de semana que la evidencia científica documentada en nueve países, en el 2020, entre ellos Australia, España, Brasil e India, mostraba resultados “preliminares favorables” del uso de Ivermectina en casos con sintomatología leve y moderada.

Sin embargo, en septiembre de 2021, el gobierno capitalino dejó de hacer uso de este medicamento.

. Gráfico: La Razón de México

Un mes antes el gobierno federal emitió la Guía Clínica para el Tratamiento del Covid-19 en México, en donde ya no se recomendaba el uso de este medicamento.

El uso de Ivermectina contra el Covid-19 inició en 2020, luego de que en abril de ese año se diera a conocer un estudio realizado entre el Biomedicine Discovery Institute (BDI) de la Universidad de Monash, Melbourne, y el Peter Doherty Institute of Infection and Immunity, en el que se indicaba que el uso de este antiparasitario podía combatir al virus del SAR-CoV-2

Pero para marzo del año pasado, la OMS aconsejó usar esta medicina sólo en ensayos clínicos.