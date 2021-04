Muy probable que ocurran más granizadas en temporada de estiaje: investigadora

Dado los pronósticos para la CDMX respecto a altas temperaturas, y con los niveles de contaminación que ayudan a la formación de hielo en la atmósfera, Christian Domínguez, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que es muy probable ver otra lluvia similar a la del pasado 28 de abril en esta temporada de estiaje.

En entrevista con La Razón, la doctora explicó que las condiciones de altas temperaturas en la CDMX contribuyeron a la formación de un sistema convectivo de mesoescala, interpretada grosso modo como una nube muy grande que cubrió a la CDMX, Estado de México, parte de Puebla y parte de Hidalgo, principalmente donde existió más calor, lo que hizo que las masas de aire se elevaran más y en consecuencia hubiera más lluvia.

Lluvia de anoche fue extrema, no atípica

Aunque la lluvia del 28 de abril alcanzó niveles de 32 litros por metro cuadrado, no es considerada lluvia atípica, sino extrema, porque no es la primera vez que se registran tales cantidades y porque además no fue generalizada, es decir que se concentró en determinadas zonas de la Ciudad de México, básicamente en la parte central.

Las lluvias del 28 de abril fueron extremas. ¿Qué quiere decir esto? Que son lluvias que por lo regular no ocurren en estos meses y en la CDMX se tiene un umbral de 26 milímetros para ser considerado lluvia extrema, que es demasiada lluvia la que ocurre; pero no significa que jamás haya ocurrido Christian Domínguez, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM

Otro factor que ayuda mucho son los contaminantes, porque hay partículas suspendidas en la atmósfera que ayuda a la formación de granizo.

