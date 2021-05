Recorte de agua en CDMX, menor al estimado: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum informó que se había previsto un mayor recorte de agua en estos días, sin embargo, por la sequía que atraviesa el centro del país, se decidió que fuera menor para no afectar a la ciudadanía.

La mandataria capitalina dijo que en la Ciudad de México ya comenzaron las lluvias, sin embargo, no significa que también se extienda a todo el centro del país, por ello se debe realizar el recorte mientras continúe la sequía.

Habían anunciado una disminución mayor, pero esperan la temporada de lluvias en Michoacán y el Estado de México, peor no significa que si ya empezaron las lluvias en la capital no en todo’ el centro. En estas zonas no ha llovido y por eso hay un mínimo recorte