Retrasan dosis para dos alcaldías

La aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19 para adultos mayores en Iztapalapa y Tlalpan sufrió un retraso.

Aunque se tenía planeado que a partir de esta semana comenzara el proceso en estas alcaldías y en Gustavo A. Madero (GAM), dada la fecha en que se les suministró la primera vacuna, el Gobierno de la Ciudad anunció que sólo en esta última continuará la fase para completar el esquema, del 27 de abril al 2 de mayo, ya que para las primeras alcaldías no han llegado los embarques con el biológico.

De acuerdo con la calendarización de la vacunación, la aplicación de las primeras dosis de Pfizer en Tlalpan ocurrió del 24 al 30 de marzo, por lo que la fecha tentativa para iniciar la segunda etapa estaba programada entre el 21 y el 28 de abril.

En GAM e Iztapalapa, la primera etapa de inoculación con la firma Sputnik-V fue del 2 al 6 de abril. Así, las autoridades preveían completar el esquema entre el 22 y el 30 de abril.

Sin embargo, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que en este momento no se tiene con certeza la fecha en que llegarán las vacunas y por eso no se anunció a la par que la GAM; sin embargo, garantizó que “están por llegar las vacunas”.

Aseguró que la fecha se dará a conocer hasta que exista la certeza de tener los biológicos en las instalaciones de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

“En el caso de Tlalpan están por enviárnoslas e igual en el caso de Iztapalapa; pero hasta que no las tengamos con toda certeza en nuestros cuartos fríos, no vamos a anunciarlo para no tener algún error en el día de inicio de la vacunación”, dijo la mandataria capitalina en videoconferencia.

Respecto a las fechas, por el desface para completar la inmunización en Tlalpan e Iztapalapa, Sheinbaum Pardo aseguró que no habrá problema, porque estarán en tiempo de garantizar la efectividad de los biológicos, por lo que pidió a los habitantes de estas zonas no preocuparse.