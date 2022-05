Retrasos en Congreso alcanzarán próximo ordinario, advierte PAN

Los retrasos en el Congreso de la Ciudad de México alcanzarán al próximo ordinario, advirtieron legisladores de oposición.

A escasos días de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, el coordinador de la bancada del PAN, Christian Von Roehrich, argumentó que el tiempo que queda a este periodo, el cual se prevé concluya el último día de mayo, “no es suficiente” para liberar los temas pendientes.

En entrevista con La Razón, el legislador remarcó que la actual Legislatura ha sido “muy improductiva”, sobre todo debido a una “parálisis” ocasionada por diputados de Morena quienes han solicitado permisos o revientan las sesiones, pues advirtió que ya hay más de mil iniciativas y puntos de acuerdo que siguen congeladas.

“Esperemos que el próximo periodo regresen y se den cuenta que esa no debe de ser la actitud de Morena, debe haber apertura al diálogo, de llegar a acuerdos, consensos. Hay que debatir los temas importantes de la ciudad”, destacó.

Von Roehrich lamentó que legisladores morenistas utilizan “artimañas” y “chicanadas” para alargar la discusión de iniciativas y dictámenes.

“Solamente están en la confrontación, no hay la voluntad por parte de Morena ni del Gobierno para analizar temas que son fundamentales para la ciudad; todo lo que presenta la oposición prácticamente lo desechan, lo botan”, indicó.

Gráfico

Por su parte, el diputado Royfid Torres de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, afirmó a este medio que para el próximo periodo habrá “un enorme rezago” por todo lo que se ha acumulado al Legislativo a lo largo de este primer año.

“Vienen de nueva cuenta las comparecencias, esperemos que ahora sí tengamos una mejor oportunidad; el periodo pasado íbamos arrancando y todo se retraso, tanto las comparecencias como las Comisiones, ahora vamos a entrar de lleno a un periodo donde iniciamos con el informe de la Jefa de Gobierno, esperemos que empiecen puntuales las comparecencias de los funcionarios y esto nos pueda dar oportunidad de ahora sí discutir el fondo de los temas”, aseveró.

El legislador advirtió que se tiene “una gran deuda” respecto a la atención de los problemas que tiene la ciudad, pues aunque en las últimas semanas loa diputados se han dedicado a la aprobación de dictámenes, no se han discutido a fondo temas relevantes como el medio ambiente, falta de agua o seguridad.

“Los modelos de seguridad y procuración de justicia; hemos insistido en comparecencias de los secretarios de salud, de la fiscal, temas que tienen que ver con movilidad. Todos esos son pendientes que no están dispuestos a discutir en el Congreso. Me parece que mientras no entremos al fondo de estos temas, vamos a seguir debiéndole mucho a la ciudad”, manifestó.

A la fecha, los partidos de oposición (PAN, PRI, PRD y MC), han presentado 402 iniciativas, de las cuales, solo 18 fueron dictaminadas y 348 están pendientes; además de 460 puntos de acuerdo, de los que aún están pendientes 306, 111 fueron aprobados, 33 rechazados y 10 dictaminados.