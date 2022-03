"La polícia no está coludida"

Sheinbaum pide "no especular" en caso de jóvenes hallados sin vida en Topilejo Sheinbaum, indicó que será la Fiscalía la que determine si hubo o no servidores públicos involucrados en la muerte de los dos muchachos; aseguró que la Policía, como corporación, no está coludida en actos delictivos