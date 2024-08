Inicia agosto, pero el cambio climático ha borrado los índices habituales del calor. De momento llueve y a veces, un sol tenue se filtra por las mañanas. Las vacaciones escolares ya casi terminan, los estudiantes de enseñanza básica y media preparan los atuendos para el regreso a clases. Presentamos aquí un catálogo de actividades culturales y artísticas para disfrutar con amigos y familiares en el colofón de este setenario en diversos foros y recintos de la Ciudad de México.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX 2 al 4 de agosto?

1. La Rumba en Concierto

No te pierdas La Rumba en Concierto. Foto: Especial

Adonis Panter & Osain del Monte presentan un espectáculo musical y dancístico donde se despliegan las franjas de la Rumba Afrocubana (yambú, guaguancó, columbia). Osain del Monte es el dueño de la naturaleza, un santo de la religión yoruba; pero cuando le preguntan a Adonis Panter Calderón —percusionista, bailador, cantante y director de la agrupación—, sin dudarlo, responde: “Osain del Monte es, también, la familia de la rumba cubana para el mundo”. Agrupación que representa la cultura folclórica de los barrios de La Habana con el estandarte de la Rumba, que es una modalidad registrada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Oportunidad para conocer de cerca y ponerse en contacto con las franjas más significativas de las raíces de la música popular cubana.

Dónde: Mama Rumba. Querétaro y Medellín. Colonia Roma. CDMX

Cuándo: Domingo, 4 de agosto, 2024

Horario: a partir de la 19:00 horas

Boleto: 500 pesos

2. Panorama desde el puente. Teatro



Obra de teatro. Foto: Especial

La obra narra la historia de Eddie Carbone, un estibador de Brooklyn, quien vive con su esposa Beatrice y su sobrina Catherine a quien adora. La familia de Eddie da asilo a dos familiares de Beatrice, Marco y Rodolfo, que llegan ilegalmente al país en busca del sueño americano. Cuando Rodolfo y Catherine se enamoran, Eddie se opone y se desencadena un final trágico. Una obra brutalmente vigente con todos los elementos de la tragedia griega. Dramaturgia: Arthur Miller/ Dirección: Antonio Castro / Elenco: Roberto Sosa, Rodrigo Murray, Montserrat Marañón, Estephany Martínez, Martín Peralta, Jonathan Ontiveros, Ricardo Ramos y Ernesto Rocha.

Dónde: Teatro del Centro Cultural Helénico. Avenida Revolución 1500, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón. CDMX

Cuando: hasta el 18 de agosto, 2024

Horario: De miércoles a viernes 20:00 horas; sábado 19:00 horas; y domingo 18:00 horas.

Boleto: Planta Baja:720 pesos. Planta Alta: 410 pesos

3. Homenaje póstumo al poeta Héctor Carreto

Habrá homenaje póstumo al poeta Héctor Carreto. Foto: Especial

Héctor Carreto Contreras (Ciudad de México, 18 de marzo de 1953 – Ciudad de México, 29 de enero del 2024): poeta, antologador, narrador, traductor. Héctor Carreto falleció a los 70 años de edad dejando atrás más de una veintena de poemarios y antologías, entre los cuales destacan: Coliseo (2002), que le mereció el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes; La espada de san Jorge (1982), Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada; y Habitante de los parques públicos (1991), Premio de Poesía Luis Cernuda. Fue profesor-investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Invitación: este domingo 4 de agosto se le realiza un homenaje póstumo. Rememoración con lecturas, música y testimonios que reflejan la huella profunda que dejó en la literatura. Participan: Dana Gelinas, Armando Alanís Canales, Carmen Nozal, Iván Cruz, Mijaíl Lamas, Manuel Velázquez González Durán (música) y Rodrigo Tinajero (Piano).

Dónde: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Centro Histórico. CDMX

Cuando: Domingo, 4 de agosto, 2024

Horario: 12:00 horas

Entrada Libre

4. Charla Literaria

Charla Literaria. Foto: Especial

Agustín Cadena dicta una conferencia sobre la narración histórica, testimonial, biográfica y autobiográfica. Agustín Cadena ( Estado de Hidalgo, México, 1963): destacado narrador, poeta, autor de libros para niños y jóvenes, ensayista y traductor. Miembro del grupo El Comité y consejero editorial de la revista El Comité 1973. Charla en que Cadena dilucidará los factores y consonancias de la escritura que aborda temas del pasado histórico, de actualidad y testimonios biográficos.

Dónde: Foro Fiel a la Tierra. Mérida 215. Roma Norte. CDMX

Cuándo: Viernes, 2 de agosto, 2024

Horario: 18:00 horas

Entrada libre

5. Personas Haciendo cosas. Teatro

Obra de teatro Personas Haciendo cosas. Foto: Especial

Una persona y otra persona están en un escenario de teatro; intentan comenzar y desarrollar lo que se percibe como el ensayo de una obra teatral, no lo logran (o no se sabe). Se pelean y se reconcilian. Se vuelven cómplices de atentados, son madre y padre de una niña, son amantes cariñosos y enemigos implacables. Son familia y no son nada, viven juntos y separados, hacen el amor y se odian. Tienen 25 años, pero también pueden tener 38 o 49. En su cotidiano puede ser lunes, pero también sábado, pueden ser las 11 de la mañana, pero también las 5 de la tarde. Son personas haciendo cosas: desayunando, limpiando, construyendo, conspirando, teniendo hijos, hablando. Y se preguntan qué está haciendo el público ahí, qué se les tienen que decir…pero sobre todo se preguntan si podrán terminar esa misma obra, si tienen algún sentido.

Dónde: Foro de las Artes del Cenart. Río Churubusco 79. Coyoacán. CDMX

Cuándo: del 3 al 18 de agosto, 2024

Horario: viernes: 20:00 horas; sábado: 19:00 horas; Domingo: 18:00 horas

Boleto: 150 pesos

6. Musas mexicanas: Grever y Velázquez. Concierto



Musas mexicanas: Grever y Velázquez. Foto: Especial

En el marco de las celebraciones por el 30 aniversario del Cenart, el público podrá disfrutar de las canciones memorables de María Grever y Consuelo Velázquez, dos compositoras que llenaron de vida el repertorio clásico y popular de nuestro país, en esta ocasión gracias a la fusión de guitarra y voz, con arreglos originales.

María Joaquina de la Portilla Torres, más conocida como María Grever, fue una compositora mexicana de música de concierto, de música para películas y de más de 800 canciones, en su mayoría boleros. Por su parte Consuelito Velázquez fue pianista, actriz y compositora de innumerables piezas y de una de las canciones más interpretadas en el mundo, Bésame mucho.

Este concierto-homenaje estará a cargo del dueto Laura y Luis, integrado por Laura López en la voz y Luis Solares en la guitarra, quienes se dedican a la interpretación de los repertorios populares, clásicos y tradicionales de México y Latinoamérica, en una versión renovada, que da una perspectiva contemporánea del legado de grandes personalidades de la música

Dónde: Auditorio Blas Galindo del Cenart. Río Churubusco 79. Coyoacán. CDMX

Cuándo: domingo, 4 de agosto, 2024

Horario: 13:30 horas

Boleto: 150 pesos

7. Rosario Castellanos. 50 años de su legado.

Conversatorio Rosario Castellanos. 50 años de su legado. Foto: Especial

La poeta, crítica literaria y ensayista Sara Uribe ofrece un conversatorio sobre la obra de la poeta, narradora, periodista, ensayista y diplomática Rosario Castellanos (Ciudad de México, 1925 - Tel Aviv, Israel, 1974), quien está considerada una de las literatas mexicanas más importantes del siglo XX. Fue embajadora de México en Israel hasta la fecha de su fallecimiento en 1974. También es una de las pioneras del feminismo mexicano.

Su obra trata de temas políticos, ya que concebía al mundo como "lugar de lucha en el que uno está comprometido", como lo expresó en su poemario Lívida luz. Consideraba la poesía "un intento de llegar a la raíz de los objetos". Cada tema lo trataba ligado con lo cotidiano y con el interés por el papel de la mujer en la sociedad y por la crítica del enfoque sexista, ejemplificado por su cuento "Lección de cocina": cocinar, callarse y obedecer al marido. Su obra de teatro El eterno femenino (1975) se apuntala sobre principios feministas.

Dónde: Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia. Nuevo León 91. Condesa. CDMX

Cuándo: Viernes, 2 de agosto, 2024

Horario: 19:00 horas

Entrada Libre

8. Música INBAL en la Ponce

Música INBAL en la Ponce. Foto: Especial

Concierto del pianista Rodolfo Ritter y el violinista Adrián Justus, quienes interpretarán obras de Alfred Schnittke, Antonín Dvořák, Johannes Brahms y Maurice Ravel. Despliegue de composiciones emblemáticas bajo la sonoridad de un dueto de jóvenes instrumentistas que ha recibido elogios de la crítica. Programación del ciclo Música en la Ponce de gran aceptación del público.

Donde: Sala Manuel M. Ponce. Bellas Artes. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: Domingo, 4 de agosto,2024

Horario: 18:00 horas / Boleto: 20 pesos

9. Gran Remate de Libros y Películas

No te pierdas el Gran Remate de Libros y Películas. Foto: Especial

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura local, en colaboración con la Brigada para Leer en Libertad A.C. presentan la edición 18 del Gran Remate de Libros y Películas, iniciativa que ofrece a la ciudadanía una gran variedad de ejemplares con precios que van de los 10 a los 150 pesos, la cual se llevará a cabo del 31 de julio al 4 de agosto en un horario de 10 a 20 horas en el Monumento a la Revolución.

Durante cinco días un total de 210 expositores, 107 casas editoriales, 70 distribuidores y 33 librerías de ocasión ocuparán la Plaza de la República, en donde se desplegarán 12 carpas con 370 stands en los que asiduos y nuevos lectores encontrarán novelas, títulos de divulgación científica, cuentos, literatura infantil, libros históricos, cómics, biografías, películas en DVD y vinilos con grandes descuentos.

Entre los sellos editoriales participantes se encuentran el Fondo de Cultura Económica, Ediciones Pentagrama, Editorial Algarabía, Penguin Random House, Línea de Letras Panini, Instituto Mora, Educal, El Chamuco, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Ediciones Dos Puntos, Nell Kimball, Macondo Libros, Tianguis Cultural El Chopo A.C., Editorial Santillana, Editores Mexicanos Unidos y Editorial Sexto Piso.

Dónde: Explanada del Monumento a la Revolución. CDMX

Cuándo: hasta el domingo, 4 de agosto, 2024

Horario: de 10:00 a 20:00 horas

Entrada libre

10. Jazz y Gastronomía Gourmet

El Convite en el 28 Aniversario. Foto: Especial

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite en el 28 Aniversario de su fundación anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur, estrena la serie televisiva: ¿De qué hablamos cuando hablamos de jazz?, la cual inició el pasado jueves 11 de julio en el canal Capital 21 y está conformada por 10 emisiones.

Viernes 2 de AGOSTO, 20:00 horas. NOSTALGIA HUASTECA, Sones y huapangos. C.R. por persona: 100 pesos

Sábado 3 de AGOSTO 15:00 horas. GALA JAZZ TRÍO. No cover.

-Sábado 3 de AGOSTO 20:00 horas. WET PAINT con Roberto Arballo Betuco, Diego Franco, Pepe Morán., Ivan Barrera y Marío Gracía C.R. por persona: 100 pesos.

Dónde: El Convite. Ajusco 79 bis. Colonia Portales Sur. CDMX

10. Aniversario 87 del Salón Los Ángeles



Aniversario 87 del Salón Los Ángeles. Foto: Especial

Todos los bailadores están listos para celebrar el 87 Aniversario del Salón Los Ángeles. Dos jornadas: el 2 y 4 de agosto con las agrupaciones: La Danzonera Joven de México de Chamaco Aguilar, Kalavera Orquesta, Conjunto África, Los Reyes del Mambo de Richie Cárdenas y la Auténtica Santanera de Gildardo Zárate, entre otros.

El viernes, 2 de agosto, día de aniversario 87, a partir de las 19:00 horas se dan cita pachucos, rumberas, bailarines asiduos, escritores, actores, actrices, políticos, músicos, periodistas, curiosos y vecinos para zapatear bajos los compases del danzón, el mambo, el chachachá, la salsa, el son cubano y la cumbia. El domingo 4, las cadencias de la salsa son y cumbia irrumpen a partir de las 5 de la tarde con las sonoridades de Joselito y su Orquesta, La Nueva Nostalgia y del boricua Willie Otero acompañado de Tlatoque Orquesta.

Dónde: Salón Los Ángeles. Lerdo 206. Guerrero. CDMX

