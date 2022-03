Víctimas de Línea 12 aún no aceptan acuerdos reparatorios

A diez meses del colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro, víctimas de la tragedia aún no alcanzan acuerdos que cubran las necesidades de los afectados, sobre todo en cuanto a rehabilitaciones y apoyo psicológico, coincidieron sus representantes legales.

Christopher Estupiñán, abogado de 20 de los afectados en la tragedia, explicó a La Razón que con las familias que representa no se ha llegado a acuerdos porque las propuestas no han sido suficientes.

Lo anterior, dijo, debido a que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) realizó una clasificación “genérica” de las lesiones, que se aleja de las circunstancias “particulares” de los afectados.

“No alcanzamos los acuerdos porque las propuestas que se han presentado por parte de una de las principales empresas involucradas no son suficientes en cuanto a que no atienden específicamente las necesidades de las familias en concreto, porque lo que hizo la Comisión fue una especie de clasificación genérica de las lesiones, y en esa clasificación intentó catalogar de conformidad con su propia información las lesiones y asignarles un valor, esa clasificación se aleja de las circunstancias particulares de nuestras familias, entonces no podemos aceptar ese punto”, expresó.

Estupiñán comentó que uno de los puntos más importantes que hacen falta a casi un año de la tragedia es que se garantice la rehabilitación de los víctimas, pues detalló que hay un “pretendido” compromiso por parte del gobierno pero no así un documento formal o escrito que garantice las rehabilitaciones, además del apoyo psicológico, cuyos costos a la fecha los ha cubierto la propia asesoría jurídica.

“La rehabilitación psicológica la estamos cubriendo nosotros como asesoría jurídica, nosotros la estamos procurando, pero no hay ningún compromiso serio para cubrir la rehabilitación psicológica”.

Y enfatizó: “No es ni siquiera un tema que esté en la mesa de la Comisión de Víctimas; ellos consideran que ya cumplieron con esa parte por haber dado dos sesiones, pero es un tema que no está ni en la mesa para ellos”.

Asimismo, el abogado indicó que parte de lo que buscan es que se realicen las imputaciones al resto de las empresas involucradas en la llamada “línea dorada” y no se queden únicamente con las que se hicieron a una de las compañías.

Por separado, Teófilo Benítez, quien lleva la representación legal de otras 14 de las víctimas del colapso del 3 de mayo de 2021 -en la que perdieron la vida 26 personas y 98 resultaron lesionados-, indicó a este medio que a la fecha “no ha habido avances” en el caso.

El abogado se dijo “sorprendido” por el aplazamiento -por tercera ocasión- de la audiencia que se celebraría el próximo 7 de marzo pero que, a petición de la Fiscalía capitalina se difirió para el 2 mayo, un día antes de que se cumpla un año del hecho, pues advirtió que podría tratarse de una solicitud para “ganar tiempo” para que las víctimas firmen los acuerdos reparatorios.

“Aquí hay algo inédito porque quien pide esta situación es la Fiscalía cuando siempre se ha hecho por parte de las asesorías o por parte de la defensa, donde nosotros hemos solicitado que se difiera porque no nos han entregado las copias”.

El representante legal añadió: “Aquí huele algo raro, porque la propia Fiscalía o el Ministerio Público solicita que se difiera la audiencia y solicita tiempo para entregarnos copias, eso es contrario a su actuar propio”.

La audiencia ha sido aplazada tres veces

A casi un año del colapso entre las estaciones Olivos y Tezonco de la “línea dorada”, la audiencia de imputación contra diez presuntos involucrados en el accidente ha sido aplazada en tres ocasiones, por lo que ahora se prevé sea el 2 de mayo próximo.

Originalmente, la audiencia estaba programada para el 25 de octubre de 2021, a casi un año de los hechos. Sin embargo, uno de los señalados, Enrique Horcasitas, extitular de Proyecto Metro, no acudió a la cita tras argumentar sintomatología de Covid-19, además de que los abogados de las víctimas denunciaron que no se les había dado acceso al expediente del caso.

Por esas razones, se acordó aplazar la audiencia para el 3 de diciembre, fecha en la que los diez señalados como posibles responsables por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), acudieron.

En esa ocasión, los representantes de las víctimas solicitaron que se hiciera público el acuerdo reparatorio que firmó el Gobierno central con las empresas que construyeron la Línea 12.

La audiencia fue suspendida y se fijó una nueva fecha, prevista para el 7 de marzo de este año; sin embargo, el pasado martes se dio a conocer el tercer aplazamiento, esta vez a petición del propio órgano de justicia, por lo que habrá que esperar dos meses más.

En tanto, tras los levantamientos y trabajos que realizó la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) en los últimos meses, el pasado 16 de febrero arrancaron los trabajos de reconstrucción en la llamada zona cero, donde colapsó un tramo de la Línea.

Posteriormente, el 22 de febrero el Metro lanzó la licitación para la rehabilitación de las curvas. De acuerdo con el texto, publicado en la Gaceta local, se prevé que los trabajos de rehabilitación queden concluidos el 30 de noviembre de este año.

Según el último informe que presentó el titular de la Sobse, Jesús Esteva Medina, hasta enero pasado se habían localizado 115 grietas en la zona afectada.