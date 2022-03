La violencia no es natural, se debe denunciar: SEMUJERES

El círculo de la violencia contra las mujeres es algo “muy complejo”, por lo que muchas víctimas no siempre optan por denunciar, sobre todo al tratarse de personas con quienes han formado una vida y una familia, “pero no por ello se trata de algo natural; se debe denunciar”, advirtió Metzeri Martínez Núñez, directora de Atención y Prevención a la Violencia de la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES).

Desde las instalaciones de la LUNA Laureana Wright González, una de las dos localizadas en la alcaldía Xochimilco, Martínez Núñez explicó a La Razón que solo en 2020, en plena pandemia de Covid-19, en la Ciudad de México fueron atendidas 675 mujeres en riesgo feminicida; de ellas, 535, es decir, el 79 por ciento, bajaron su nivel de riesgo a los seis meses de recibir apoyo en alguna de las 27 LUNAS de la capital.

Un año después, durante 2021, 816 mujeres acudieron a estos espacios por riesgo feminicida; en 44 por ciento de ella bajó el nivel de riesgo tras la atención recibida.

Durante un recorrido por las instalaciones, Martínez Núñez explicó el funcionamiento de las LUNAS, donde se brinda apoyo a las mujeres víctimas de violencia.

Estos lugares cuentan con espacios para brindar atención gratuita en las áreas social, psicológica y jurídica a las víctimas.

De la puntuación del resultado obtenido de esa cédula, nosotros podemos determinar el nivel de riesgo de la víctima. Si es moderado, alto o crítico. Cuando es crítico, porque la combinación de estas preguntas haya resultado elevada, entonces aplicamos un tamizaje de riesgo feminicida

Metzeri Martínez Núñez

Directora de Atención y Prevención a la Violencia de la Secretaría de las Mujeres

Cuando una mujer acude al servicio, se le realiza una primera entrevista para reconocer si es víctima de violencia y en qué grado de riesgo está.

Posteriormente, se aplica una cédula de valoración de riesgo en la que se contemplan tres áreas. La primera es para conocer los aspectos de vulnerabilidad de la víctima, por ejemplo, si está embarazada o si es analfabeta.

En segundo término se valoran los factores de riesgo relacionados con el agresor, es decir, si tiene armas, si consume drogas o sabe alguna arte marcial, factores que determinan su relación con la víctima. El tercer aspecto va encaminado a conocer el contexto de vida de la mujer.

“De la puntuación del resultado obtenido de esa cédula, nosotros podemos determinar el nivel de riesgo de la víctima. Si es moderado, alto o crítico. Cuando es crítico, porque la combinación de estas preguntas haya resultado elevada, entonces aplicamos un tamizaje de riesgo feminicida”, explicó.

Agregó que en el caso de las mujeres que presentan riesgo de moderado a alto, se les ofrece asesoría jurídica y atención psicológica, según sean las prioridades de la víctima.

En el riesgo feminicida, se aplica una estrategia especial que incluye refugio para la víctima -puede ser en una casa de emergencia o albergue- y se le apoya en la obtención de medidas de protección, independientemente de si la mujer decide interponer o no una denuncia.

“Estas medidas constan, entre las más importantes, en que el agresor salga de la vivienda, independientemente de a quién pertenezca, o en imponer restricciones físicas para él; el tercer punto es orientar a las mujeres a iniciar su denuncia”, detalló.

Sin embargo, las mujeres no siempre están preparadas emocionalmente para iniciar una denuncia, comentó Metzeri, ya que los ciclos de violencia contra la mujer son como “una espiral, se va avanzando poco a poquito, se vuelve a regresar, se vuelve a avanzar; es un trabajo de ir haciendo conciencia, de tener más estabilidad y no es tan sencillo”.

Pese a esto, la funcionaria aseveró que la atención en estos espacios desde los que también se trabaja en la prevención de la violencia, “ha funcionado” e incluso se han visto reflejados en que más mujeres se empoderen y se atrevan a denunciar a sus agresores.

Aumentan 315% delitos online contra mujeres



La digitalización de la vida a partir del confinamiento causado por la pandemia de Covid-19 trajo diversas consecuencias, entre ellas el aumento del 315 por ciento en los ciberdelitos contra mujeres entre enero y febrero del 2022 respecto al mismo periodo del 2021.

Así lo dio a conocer el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, el cual apuntó que el 65 por ciento de los 7 mil 509 ciberdelitos reportados durante el 2021 hasta febrero del 2022 fueron padecidos por niñas o mujeres.

En conferencia de prensa, el presidente del órgano, Salvador Guerrero Chiprés, detalló que las mujeres entre 18 y 30 años son las más vulneradas y que el delito más común en general es el fraude por aplicaciones, con un 46 por ciento, seguido por “sextorsión”con 34 por ciento; fraude con 8 por ciento y robo de identidad con 5 por ciento.

En el top de las entidades con más reportes se encuentran el Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco y Guanajuato.

Previo al inicio de la pandemia, los ciberdelitos más comunes eran del tipo patrimonial; pero a partir del 2020, se comenzaron a identificar delitos de carácter sexual como como ciberacoso o “sextorsión”.

Andrea, una joven de 23 años, fue víctima de este tipo de delitos virtuales durante el último año, en el cual su vida académica, familiar y salud mental se vieron afectadas.

“Me aislé totalmente, no quería contarlo ni hablarlo con nadie porque sentía demasiada culpa y el día en que me atreví a hacerlo, me culparon. Ha pasado un año y apenas voy retomando camino en todo aquello que me gustaba. No he denunciado, porque cada paso es difícil y no se debe juzgar a nadie si pasa un día, un mes o cinco años, cada mujer procesa diferente lo que pasa”, comentó a La Razón.

Además de los ciberdelitos, las atenciones de la Línea de la Mujer y Familia también se incrementaron en mil 513 por ciento en lo que se refiere a orientaciones jurídicas y psicológicas, al pasar de 330 en 2019 a cinco mil 326 en 2021.

“Todos los datos nos indican que los responsables de la violencia están dentro de la casa, es una situación contundente en la Ciudad de México y en todo el país”, recalcó Guerrero Chiprés.