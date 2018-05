Contrastan candidatos ideas sobre migración, comercio exterior, seguridad…

El segundo debate presidencial arrancó a las 21:30 horas del centro del país, luego de que un sismo de 5.6 grados Richter sacudiera a la Ciudad de México.

A las preguntas sobre el panorama del comercio exterior, Jaime Rodriguez, El Bronco, fue el primero en abrir el primero de tres bloques del debate.

En su intervención, el candidato independiente aseguró que hay que deshacerse de la influencia de EU como la mejor política exterior ante las políticas de Donald Trump y la dependencia comercial del país hacia el TLC.

“Debemos despegarnos de los gringos y ponerlos en su lugar. “A veces los humanos hacen más daño con su boca que los animales”, dijo, y aseguró que Trump es ejemplo.

Agregó que Asia, India, Japón y Sudamérica deben ser mercados para explorados por México.

En tanto AMLO insistió en que la mejor política exterior es la interior.

“Sostengo que la mejor política exterior es la interior, que si nos amenazan con construir muros y militarizar la frontera lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra economía para que la gente no tenga la necesidad de emigrar. Debemos aprovechar el TLCAN”, dijo.

Por su parte, Ricardo Anaya consideró que fue un error haber abierto la puerta de Los Pinos a Donald Trump.

El abanderado del PRI, José Antonio Meade, dijo que no habrá ningún acuerdo con Estados Unidos si no hay respeto, ya que el presidente de esa nación ha ofendido continuamente a los mexicanos. En lo que fue su primera intervención, felicitó al equipo de Santos, porque fue campeón del futbol mexicano.

Preguntas de moderadores

Dificultad en las negociaciones del TLC no se entienden sin Donald Trump ¿Cómo se mide el respeto?, cuestionó León Krauze a AMLO.

-“Con autoridad moral. Los gobernantes no han tenido autoridad moral ni política. Trump ha ofendido al pueblo y al gobierno de México, ha dicho que el gobierno es corrupto, pero tengo que aceptar que es cierto, pero no permito que lo haga un gobierno extranjero”, dijo.

Diga un parámetro medible (interrumpe León Krauze)

“Que haya honestidad en el gobierno de México que no seamos candil de la calle oscuridad de la casa. No va a haber guerra comercial autoridad, soberanía, lo que no han hecho los gobiernos mexicanos que no tienen autoridad moral porque son corruptos. Trump va a tener que aprender a respetarnos”.

En respuesta, Jaime Rodríguez opinó que a los estadounidenses hay que ponerles la pierna dura y ya no permitirles ninguna ofensa.

“Andrés no entiende el tema de la producción”, hay que comprar en otra parte, comentó. Dijo que las encuestas no son suficientes y citó el caso del fútbol, donde Santos fue campeón sin llegar como favorito.

México, aseguró, tiene capacidad de negociar en todo el mundo, por lo que no debemos depender totalmente del TLCAN. Tenemos que hablarle fuerte a Trump, dijo. “Me le voy a poner enfrente a hablar y negociar”. Aseguró que además de comercio hay que tratar la integridad de las personas. Hay alternativas no sólo en el TLC, hay otros mercados.

Habló sobre expropiar Banamex si “los gringos” siguen con esa dureza, para que EU respete a México, aseguró.

Después el moderador León Krauze preguntó al candidato del PRI, José Antonio Meade, si el Presidente Enrique Peña se equivocó al invitar a Donald Trump a Los Pinos cuando llevaba un año insultando a los mexicanos, a lo que el exsecretario de Hacienda respondió negativamente.

En respuesta, Ricardo Anaya aseguró que invitar a Trump no sólo fue un error, sino una humillación, por lo que aseguró que al convertirse en presidente del País luchará por una relación de respeto mutuo.

Anaya recordó que el arma de negociación de México para conseguir ese respeto es la frontera compartida por EU, por la cual nunca ha entrado ningún terrorista y en la que se registran altos volúmenes de intercambio comercial.

Segundo segmento

En la segunda parte del primer bloque, uno de los 42 ciudadanos convocados por el INE lanzó la pregunta: ¿si o no aumentar el salario mínimo y cómo lo van a lograr?

La primera respuesta correspondió a AMLO, quien aseguró que en la franja fronteriza el salario mínimo se debe aumentar al doble.

“Estoy de acuerdo en esta postura que es la que ha manifestado en algunas ocasiones Trump, en eso coincido, hay que aumentar los salarios en México, yo estoy de acuerdo. En la franja fronteriza vamos a aumentar al doble el salario mínimo. No podemos estar hablando de un acuerdo comercial si no hay igualdad en el salario”, dijo.

En su oportunidad, José Antonio Meade afirmó que se debe cerrar la brecha entre los que tienen más y menos, pero trabajando y apoyando la inversión. Destacó que como secretario de Hacienda busco la forma de que hubiera más equilibrio.

En tanto, Ricardo Anaya aseguró queno se trata solo que haya trabajo sino que esté bien pagado. Sostuvo que se debe aumentar el salario a mínimo a 100 pesos y duplicarlo al año de gobierno. Toda la gente que gana menos de 10 mil pesos que no pague impuesto sobre la renta “en lugar de cobrar 12 meses al año sería como cobrar 13, un ingreso adicional”.

El candidato independiente, Jaime Rodríguez, dijo que nadie en este país con 100 pesos la libra, se necesitan 335 pesos para que alguien pueda vivir, dijo. Señaló que no debe existir el salario mínimo. Aseguró que “el asistencialismo mata”. Refirió que la gente es trabajadora y ejemplificó con el ciudadano que formuló la pregunta. Propuso invertir recursos para fortalecer los salarios.

“Estoy divertido con el pleito”

A mitad del segmento, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador protagonizaron un intercambio de acusaciones, luego que el aspirante del Frente afirmara que durante la gestión de AMLO como Jefe de Gobierno, las inversiones en la capital cayeron, afirmación que rechazó el morenista.

Aunque López Obrador afirmó que las acusaciones son infundadas y los datos de la Secretaría de Hacienda dicen lo contrario, el tiempo para responder a Anaya se le agotó. Al ser cuestionado sobre si tenía alguna opinión respecto a ese tema, Jaime Rodríguez afirmó: “estoy divertido con el pleito”. “Así va a pasar seis años”, dijo sobre el intercambio entre AMLO y Anaya. “No saben trabajar los políticos, sólo viven de la burocracia”, agregó. Pidió a los ciudadanos estar “abusados” para no darle el voto a los partidos.

El candidato independiente dijo que hay que potenciar el campo. Aseguró que en México se “asistencia” al productor en lugar de subsidiarlo, como se hace en EU. Pidió liberar la economía exterior sin entregar “lo que se entrega a empresas extranjeras”. Ofreció bajar impuestos, entre ellos el de la gasolina.

En tanto, Anaya dijo que AMLO era un farsante y autoritario. Aseguró que vendió la banca a España y EU. Además planteó que cuando Obrador fue jefe de gobierno disminuyó la inversión y la tasa de desempleo aumento 63%.

Segundo bloque: seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional

Al ser cuestionados sobre sus iniciativas para reducir el crimen, los candidatos respondieron que se debe acabar la corrupción.

“Sostengo que la violencia no se puede combatir con violencia. La estrategia que ha seguido el gobierno del PRI y del PAN ha sido fallida. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, pero el ladrón que más daña es el de cuello blanco, es el político. Esa es la peor plaga que hay en el país y esa se va a acabar”, dijo.

En su oportunidad, Ricardo Anaya comentó que para que haya seguridad se necesita combatir la corrupción y hacer que las policías estén “limpias”. Además dijo que se debe exigir a EU que haga su parte con el tema de las drogas en la frontera y con las armas que entran al país.

En tanto, Jaime Rodríguez insistió en su propuesta de cortarle las manos a los ladrones, pues aseguró que él sabe que los agentes aduanales son corruptos, por lo que se requieren acciones contundentes.

“Hay que cambiarlos y mocharles la mano.

“Soy el único aspirante que vive en el norte”, dijo al prometer ser un presidente itinerante para combatir los problemas.

Por su parte, José Antonio Meade cuestionó que AMLO planteé combatir la corrupción cuando su partido está postulando a Nestora Salgado como candidata, cuando se documentó que cayó en un caso de secuestro cuando formó parte de la Policía.

La moderadora Yuriria Sierra preguntó a Jaime Rodríguez qué haría para combatir el tráfico de personas, la cual estaba pensada para ser formulada a Zavala.

El candidato dijo que NL es el único estado con operativos encubiertos contra la trata. Aseguró que es una estrategia que debe replicarse a nivel nacional.

Ofreció trabajar con policías estatales. Prometió ser un presidente que hable con gobernadores y alcaldes para trabajar en forma conjunta.

Aseguró que en NL se terminó con todos los “antros” que se dedicaban a la trata de personas durante su administración.

Dijo que no se le puede exigir a Trump que nos trate bien si no tratamos bien al resto del continente, “tenemos que ser congruentes”, aseguró.

Dijo que legislar no es tema de presidentes, sino de diputados. Aseguró que no se debe tener un congreso “palero”, como lo tienen todos los gobiernos. Criticó que AMLO quiere un “congreso a modo”. Criticó que no se ha resuelto la designación del Fiscal.

En este contexto, AMLO fue cuestionado sobre qué medidas de seguridad se deben implementar para controlar el crecimiento del tráfico de opioides en México.

“Que haya producción de alimentos, trabajo y bienestar. Que se termine la corrupción porque lo que más daña a México es la mafia del poder”, respondió.

¿La corrupción acaba con el tráfico de opioides?, cuestionó Krauze.

Lo más importante es hacer a un lado a la banda que más daña al país, dijo AMLO.

¿Por qué funcionaría en México una estrategia que no ha funcionado en otros lados? Porque no se ha implementado en México. Para mí lo necesario es acabar con la pobreza.

¿En la Sierra de Guerrero cómo? Que puedan sembrar maíz y les paguen bien. Siembran amapola porque no tienen qué comer, ‘si me agarran voy a la cárcel y allá cuando menos tengo comida’, me han dicho a mí.

En su réplica, El Bronco aseguró que en Guerrero no se puede sembrar maíz, por lo que ofreciò su asesoría a AMLo.

En tanto, Meade calificó la propuesta de amnistía de López Obrador como un disparate.

Por su parte, Ricardo Anaya dijo que hay que atender las causas de la inseguridad y sostuvo que AMLO sólo “propone disparates AMLO”, por lo que citó como ejemplo el planteamiento que el morenista incluye en dos de sus libros de construir una vía férrea en Coatzacoalcos… junto a una que ya existe, por lo que le dijo que debe actualizarse.

En su réplica, AMLO arremetió contra Anaya y aseguró que el expresidente del PAN es parte de la mafia en el poder y lo calificó como demagogo.

“Anaya es un demagogo. Estoy diciendo la verdad. Anaya y Meade pertenecen a la mafia del poder. Los dos han llevado al país a este nivel de violencia y de pobreza. A los dos les vamos a ganar la Presidencia”, declaró.

En su respuesta, José Antonio Meade dijo que tanto el candidato del Frente como el de la coalición Juntos Haremos Historia son demagogos porque el único de los candidatos que puede explicar cómo es que tiene una forma de vida limpia es él.

En tanto, al ser cuestionado sobre si busca impulsar una ley igual a la de EPN para legalizar la mariguana, el candidato del Frente, Ricardo Anaya, eludió responder directamente y planteó que debe debatirse sobre la legalización de las drogas.

“Dijo que el tema de la legalización de la mariguana se tiene que discutir con un debate a nivel nacional. Señaló que la legalización no va a solucionar el tema del consumo de la droga y de violencia en el país. Agregó que la prevención es parte fundamental”, dijo.

Segundo segmento

Ante la pregunta del público ¿cómo piensan ayudar a los migrantes que cruzan México para nosotros entonces tener la solvencia moral para pedir un trato digno para los mexicanos en Estados Unidos?, los candidatos respondieron:

Jaime Rodríguez

Tenemos que tratar bien a los migrantes, dijo. Aseguró que se ha perdido el concepto de “humano” por culpa de “los tres partidos”. Propuso autoridades no persecutorias en México con los migrantes y propuso generar empleo y condiciones dignas para los que entran al país.

Ricardo Anaya

En temas migratorios señaló que México debe respetar a los centroamericanos que entran a nuestro país. “Se necesita cooperación con los países para resolver el tema y lograr un avance”, apuntó.

José Antonio Meade

Destacó la importancia de la migración de la salud, y es que es trascendente invertir en el sector de los migrantes, ya que muchos niños viajan solos, y se les debe atender. Aseguró que este gobierno atacó el problema haciendo equipo con las iglesias, por ejemplo.

Andrés Manuel López Obrador

Considero que nos va a tocar a nosotros llevar a cabo la negociación del tratado y vamos a incluir no sólo lo comercial y mejorar los salarios, vamos a proponer a Estados Unidos para que podamos firmar una alianza (entre México, Estados Unidos y Canadá) por el progreso que también incluya a los países centroamericanos para que haya trabajo, desarrollo, es un planteamiento integral que va al fondo para que haya paz en todos lados.

Al abundar sobre el tema, Ricardo Anaya hizo un reconocimiento al pueblo de Tijuana por recibir a los haitianos y señaló que nuestro país hizo lo que el gobierno de Trump no hizo. Dijo que cuando México atienda de buena manera a los migrantes se tendrá la calidad moral para exigir al gobierno de EU que haga lo mismo con los connacionales.

Mientras que AMLO anuncio que establecerá en Tijuana el Instituto Nacional de Migración.

“Los vecinos del norte quisieran que nosotros les continuáramos haciendo el trabajo sucio de detener a los centroamericanos que huyen de la violencia, entonces el próximo gobierno democrático de México ha decidido que el Instituto de Migración esté aquí, en Tijuana”, dijo.

En tanto, El Bronco opinó que el tránsito y tráfico se pueden contener sin agresión, sin quitar la posibilidad de tránsito. Aseguró que ya no existen fronteras. Comentó que el sureste del país expulsa a personas al norte, por lo que dijo que se les puede contener entregándoles empleo. Aseguró que no se ha conseguido por culpa de los partidos.

Por su parte, Meade aseguró que se deben potenciar las relaciones para dar una vida digna a los centroamericanos, como son los hondureños, los guatemaltecos y los salvadoreños; cambiar el rostro a la frontera sur para ayudar a los migrantes.

Consideró que debe haber un equilibrio para identificar al migrante que llega a México de buena fe, de los que quieren violentar y caer en acciones ilícitas: “Se debe atender cada fenómeno por sí mismo”.

“Tratemos al prójimo como queremos ser tratados”, fue la premisa principal de Ricardo Anaya durante su réplica. Dijo que se necesita cooperación con las autoridades centroamericanas y que debemos tener las leyes que queremos que los demás países tengan para con los migrantes mexicanos.

Tercer bloque: Derechos de migrantes

En este blo que la pregunta del público fue: ¿Qué dice su plan de acción para defender los derechos primordiales de los migrantes en los países en los que haya mexicanos?

El candidato independiente, Jaime Rodríguez, recordó que los migrantes envían 580 mil mdp al país, por lo que propuso dedicar cinco por ciento de esos recursos para proteger a los migrantes que vuelven a México y para sus familias y llamó a reinvertir para que el migrante tenga a su familia en buenas condiciones.

En tanto, el candidato del PRI planteó enfocarse en las comunidades de origen, porque si se detecta como apoyar a jóvenes que consigan su primer empleo, luego de terminar sus estudios y no abandonarlos, se podrá avanzar en estas áreas.

Ricardo Anaya subrayó que lo que está pasando es inaceptable con los migrantes mexicanos en EU. Sostuvo que ha aumentado en este último año un 40 por ciento las deportaciones y detalló que están deportando personas que llevaban 30 años en EU. Concluyó su intervención contando la historia de una mujer que fue deportada y tiene prohibido ingresar a Estados Unidos, donde se encuentran sus hijos. A la mujer solamente le dieron un costal para guardar sus cosas.

AMLO insistió en que la base de la política debe ser el combate a la corrupción, pues aseguró que debido a ésta los recursos para apoyar a los migrantes no llegan.

“Se ofenden porque digo que son lo mismo los 2 (Anaya y Meade) se pusieron de acuerdo para entregar a una fundación de Josefina Vásquez Mota mil millones de pesos, por eso no se atiende a los migrantes, porque se roban el dinero”, dijo.

En su intervención, López Obrador anunció que invitó a Alicia Bárcenas a ser la representante de México ante la ONU y que convertirá los 50 consulados mexicanos en EU en centros que verdaderamente defiendan a los migrantes.

En cuanto a los “dreamers”, jóvenes que son amenazados de ser deportados, Ricardo Anaya dijo que Trump amenaza a los jóvenes que llegaron a EU de niños, por lo que se debe poner más énfasis en las negociaciones.

Propuso llevar el tema de la migración a los organismos multilaterales.

En su réplica, Meade afirmó que buscará hacer una defensa férrea de los migrantes, pero con apoyo de las autoridades, para que si vuelven a regresar a México se les puede apoyar con trabajo, con seguridad social. Calificó como lamentable que el gobierno de Estados Unidos esté separando a familias mexicanas y estadounidenses.

Ante esto, Ricardo Anaya insitió en que le parecía vergonzoso que el gobierno de Enrique Peña haya invitado a Donald Trump a Los Pinos y ante las alusiones de Meade sobre la casa de Anaya en Atlanta, éste respondió que tanto el candidato del PRI como el de Morena son unos hipócritas, pues el primero estudió en EU con recursos del gobierno mexicano mientras que el hijo del segundo estudió en España.

“¿No que mucho nacionalismo?, cuestionó.

En respuesta, AMLO calificó a Anaya como corrupto y engañabobos. Aprovechó para decirle a los migrantes que los va a proteger e incluso dijo que si es necesario acudirá a la ONU para defender sus derechos humanos.

¿Y a Trump qué le pide?, se le preguntó.

“Respeto, No lo han enfrentado, debieron a haber presentado denuncias en la ONU, yo lo voy a hacer. Queremos una relación de amistad, pero no vamos a subordinarnos. No vamos a estar sometidos a ningún gobierno extranjero”, dijo.

AMLO prometió un gobierno de reconciliación, pero con la condición de que que el gobierno represente a todo

“Que ya dejen de saquear y robar a México. Son iguales, aumentaron el IVA, el precio de las gasolinas y se han dedicado a robar. De todas maneras no es mi fuerte la venganza no los voy a desterrar”, dijo.

Segundo segmento

En el último segmento del tercer bloque, los candidatos respondieron a la pregunta ¿Qué estrategias tienen para lograr la reinserción social de los deportados?

En su oportunidad AMLO dijo que México es un país con una gran fortaleza por su civilización originaria y por la cultura de nuestros pueblos. Los migrantes son ejemplo de eso, son muy trabajadores por eso envían 29 mi millones de dólares cada año, además de protegerlos tenemos que convocarlos a que participen en sus pueblos de origen, a que regresen, y así va a ser cuando triunfe nuestro movimiento.

En tanto, Ricardo Anaya aseguró que tiene tres propuestas. La primera consiste en duplicar el presupuesto a los consulados para poner énfasis en la protección de los derechos. Segundo, dijo que se necesita una iniciativa integral para que quienes regresen al país encuentren las condiciones optimas de vida. Tercera, apuntó, se debe garantizar la representación de los migrantes en el Congreso de la Unión para que tengan voz.

Por su parte, José Antonio Meade subrayó que hay muchas historias de éxito de migrantes que se debe tomar en cuenta. Sin embargo, criticó que Andrés Manuel López Obrador se niegue a firmar un documento que le extendió El Bronco para donar el presupuesto de su partido.

Meade aseguró que la negativa de AMLO responde a que es un “empresario”, pues maneja un partido a su favor, además de que legisladores le dan moche.

En respuesta, el candidato de Morena dijo que aunque es el de más edad de los candidatos también es el de más experiencia.

“Estoy muy bien de salud, ahora quieren enfermarme, estoy al 100, estoy macaneando y les voy a ganar aunque se unan, les voy a ganar a los representantes de la mafia del poder. Vamos a cortar de tajo con la corrupción y la impunidad y no cortando manos, no concuerdo con eso”, afirmó.

En tanto, Jaime Rodríguez negó que AMLO sea el de más experiencia, los años no dan experiencia, dijo y prometió contarle después una anécdota de su abuelo. Propuso potenciar las ciudades fronterizas mandando dinero desde el Centro, “el centro se come todo”, aseguró. Propuso dividir recursos en cantidades de 50% y 50% para la federación y los estados.

Sin embargo, Ricardo Anaya arremetió una vez más contra AMLO y aseguró que el problema no es la edad sino sus propuestas.

Señaló que lo que pasa afuera del país impacta a México. Concluyó diciéndole a Obrador que “el problema es que no entiendes el mundo”.

Conclusiones

Al ser cuestionados sobre si trabajarían juntos para trabajar por el país, los candidatos coincidieron en que lo harán, sin embargo pusieron condiciones.

En su intervención, Ricardo Anaya dijo que está dispuesto a trabajar conjuntamente, pero arremetió contra López Obrador e insistió en que sus ideas son antiguas. Aseguró que se debe respetar el resultado electoral y que no ayuda el encono y la división.

Por su parte, AMLO dijo:

“De acuerdo. Vamos a triunfar y nos vamos a unir para sacar adelante al país. La patria es primero. Son dos agrupamientos: lo que llamo el PRIAN y nosotros que significamos un cambio de verdad, una transformación para México”.

Jaime Rdriguez consideró que aunque los candidatos son contendientes, debe haber cordialidad y aseguró que una victoria todavía no está definida.

Mientras que José Antonio Meade aseguró que en estas elecciones se plantean modelos de nación muy diferentes, por lo que no solamente se votará por una persona. Afirmó que él es la mejor opción.