Con “Chicharito”, West Ham empata 1-1 frente al Crystal Palace

West Ham United y Crystal Palace igualaron a un gol en el partido correspondiente a la jornada 25 de la Liga Premier de Inglaterra, en donde el mexicano Javier “Chicharito” Hernández disputó todo el encuentro.

Por segundo partido consecutivo, Hernández recibió la confianza del entrenador escocés, David Moyes, para arrancar de titular, acompañado del reciente fichaje del club procedente del Inter de Milán, el portugués Joao Mario.

Apenas a los 10 minutos de haber arrancado el compromiso, “Chicharito” tuvo la primera oportunidad clara del encuentro, cuando tras un rebote defensivo dentro del área hizo que el balón quedara botando para que el ariete mexicano impactara y abriera el marcador, pero la barricada del defensor James Tomkins evitó la caída de su marco.

