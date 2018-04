… Y con nueva oleada de tuits, Trump continúa ataque contra México

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump atacó a México por segunda ocasión en un solo día.. y no conforme con esto incluyó también a Honduras.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario dijo que las leyes de su país no les permite regresar fácilmente a aquellos que cruzan la frontera sur.

Agregó que se debe llevar a cabo un gran desperdicio de procedimiento. “Mientras que México y Canadá tienen leyes de inmigración difíciles, mientras que las nuestras son una broma de Obama”.

“Las caravanas se dirigen hacía aquí. Deben aprobar leyes estrictas y construir MURO. Los demócratas permiten fronteras abiertas, drogas y crimen”

De inmediato Trump publicó un segundo mensaje en el que dijo que Honduras y México envían a mucha gente a su país gracias a que las políticas de migración son débiles en su país.

As ridiculous as it sounds, the laws of our country do not easily allow us to send those crossing our Southern Border back where they came from. A whole big wasted procedure must take place. Mexico & Canada have tough immigration laws, whereas ours are an Obama joke. ACT CONGRESS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de abril de 2018

Honduras, Mexico and many other countries that the U.S. is very generous to, sends many of their people to our country through our WEAK IMMIGRATION POLICIES. Caravans are heading here. Must pass tough laws and build the WALL. Democrats allow open borders, drugs and crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de abril de 2018

Luego de solicitar ayer a México detener el flujo de migrantes amenazando con cancelar el TLCAN y el DACA, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tocar el tema esta mañana vía Twitter.

Trump dijo que el programa DACA “está muerto” y “no funciona” porque a los Demócratas no les importó actuar.

Señaló que los agentes de la Patrulla Fronteriza son “excelentes”, pero la legislación no les permite “hacer su trabajo”, por lo que Trump pidió al Congreso actuar en forma inmediata. Y remató: “¡nuestro país está siendo robado!”.

Mexico has the absolute power not to let these large “Caravans” of people enter their country. They must stop them at their Northern Border, which they can do because their border laws work, not allow them to pass through into our country, which has no effective border laws….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de abril de 2018

…Congress must immediately pass Border Legislation, use Nuclear Option if necessary, to stop the massive inflow of Drugs and People. Border Patrol Agents (and ICE) are GREAT, but the weak Dem laws don’t allow them to do their job. Act now Congress, our country is being stolen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de abril de 2018

DACA is dead because the Democrats didn’t care or act, and now everyone wants to get onto the DACA bandwagon… No longer works. Must build Wall and secure our borders with proper Border legislation. Democrats want No Borders, hence drugs and crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de abril de 2018

