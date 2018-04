La organización Mexicanos Primero difundió un spot en el que si los candidatos presidenciales fueran niños, buscarían una educación de calidad.

Bajo esta premisa, el organismo civil lanzó este comercial en el que les quita varios años a los aspirantes a la silla presidencial para promover la transformación educativa; además de que exhorta al electorado a pensar su voto.

En el video de apenas un minuto de duración, que se difundirá sólo por Televisa y Cinépolis, se muestra a cinco niños personificando a los candidatos presidenciales: Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y Margarita Zavala.

Con acentos y frases características de los aspirantes, los menores piden una educación que cumpla sus sueños, “no los de los políticos”.

El primero en aparecer es Ricardo, quien señala: “Me gustaría una educación para logar mis sueños, no los de los políticos. Que los maestros no se preparen es insulting and unacceptable (insultante e inaceptable)”.

El Dato: El politólogo Jorge Alcocer presentó una queja ante el INE contra Mexicanos Primero y Televisa por el spot. Argumenta que viola la Constitución.

Sigue quien interpreta a Meade, que se presenta: “Soy Pepe y quiero que mis maestros sean un ejemplo para todos”.

Ataviado con una guayabera, aparece otro pequeño, quien, hablando con el acento que caracteriza a López Obrador, expresa: “Soy Andrés y quiero que a mis maestros les hagan exámenes, como nos los hacen a nosotros”.

El tabasqueño ha dicho que de ganar echará abajo la Reforma Educativa.

También participa otro menor, quien, con el clásico acento norteño, interpreta a El Bronco: “Soy Jaime y quiero escuelas con tecnología y que me enseñen inglés”.

Interpretada por una niña rubia, quien utiliza un rebozo como los que utiliza la candidata independiente, aparece Margarita Zavala: “Soy Margarita y quiero que el cambio no se detenga”.

Ayer, el presidente de Mexicanos Primero, David Calderón, afirmó que el video “no tiene ninguna convocatoria”, en referencia a López Obrador.