Con tuit contra hondureños, Trump pide endurecer políticas migratorias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter contra los migrantes. Ahora, se refirió a los hundureños que cruzan México rumbo a la nación estadounidense y reiteró su llamado al Congreso para endurecer las políticas migratorias.

En el tuit se refiere a los hondureños que forman parte de la caravana migrante que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos.

The big Caravan of People from Honduras, now coming across Mexico and heading to our “Weak Laws” Border, had better be stopped before it gets there. Cash cow NAFTA is in play, as is foreign aid to Honduras and the countries that allow this to happen. Congress MUST ACT NOW!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de abril de 2018