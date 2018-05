Concesionar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), como lo planteó el candidato presidencial por la Coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, es una alternativa viable financieramente, ya que es un proyecto rentable, aseguró Federico Patiño, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).

En el marco del Foro Nacional de Turismo 2018, mencionó que aunque dicha opción debe ser una alternativa de política pública determinada por el Gobierno federal, desde el punto de vista jurídico y financiero es posible.

“Es una decisión de política pública. Puede ser una alternativa porque éste es un proyecto viable, es un proyecto rentable que genera su propia fuente de pago y por lo tanto sí es un proyecto que se puede concesionar…

“Desde el punto de vista jurídico, es posible, desde el punto de vista financiero es posible, pero es una decisión de política pública”, puntualizó.

En este sentido explicó que la obra es un proyecto que genera su propio flujo de pago, aunque en la construcción, una parte del financiamiento proviene del sector privado y otra parte del público;, sin embargo, una vez que comience operaciones, la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) lo mantendrá.

No obstante, si el próximo gobierno decide privatizarlo, el Gobierno federal podría recibir el capital invertido en la obra, además de un rendimiento generado por el mismo; aunque aclaró que el rendimiento sobre el capital invertido sería del concesionario.

Patiño manifestó que es importante que para este proyecto tengan lo servicios de operador profesional, ya que lo que se está desarrollando es un hub, muy diferente al que se tiene actualmente, mucho más ambicioso y que servirá para tener gran conectividad.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero), el actual aeropuerto capitalino es el principal megahub de Latinoamérica y ocupa el lugar 21 a nivel mundial, así como el único aeropuerto en América Latina con conectividad entre Europa y Asia.

Respecto al esquema de privatización o concesión, el directivo aseguró que este esquema ya ha sido utilizado anteriormente, pues en 1998 se privatizó una extensa red de aeropuertos mexicanos; los cuales hoy son administrados por los Grupos Aeroportuarios del Centro Norte, del Pacífico y Sureste (OMA, GAP, ASUR).

En respuesta a lo que mencionó hace unas semanas el empresario Carlos Slim, respecto a que fue un error que la obra no se haya concesionado, el funcionario precisó que difiere de su punto de vista, pues tanto es positivo que no se haya concesionado como hacerlo posteriormente.

Insistió en que concesionarlo es una decisión de política pública y dependerán de las necesidades que tenga el nuevo gobierno, y hasta aseguró que ello daría certidumbre a los inversionistas.

“No es que uno sea mejor que otro, es simplemente una decisión de política pública. Si el gobierno decide que prefiere destinar sus recursos para otro propósito y que eso lo haga el sector privado, eso garantiza la viabilidad y la continuidad del proyecto; esto en caso que sea una decisión del gobierno federal, lo cual generaría mucha confianza a los inversionistas”, refirió el empresario.

En este mismo foro, el pasado lunes, el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador aseguró que en caso de ser electo, su gobierno no tendría problemas en concesionar la construcción del nuevo aeródromo.

Es importante mencionar que en este caso, el discurso del contendiente ya se matizó, pues en varias ocasiones amenazó con su cancelación.

En su participación, cuestionó el porqué no se concesionaba el nuevo aeropuerto y agregó: “Yo no tendría ningún problema. Pues yo no voy a destinar la mitad de la inversión pública sólo para una obra. Eso no se puede”.

Bienvenida, cualquier postura que dé continuidad: Canaero

La Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero) aseguró que cualquier postura por parte de los candidatos a la presidencia que busque dar continuidad a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es bienvenida, debido a que el proyecto es necesario para la industria y para el país.

Rodrigo Pérez-Alonso, líder del sector, aseguró que tienen una postura apartidista.

“No tenemos una postura especifica política, en lo individual cada quien o cada persona lo podrá tener, pero nosotros como industria lo que queremos es el crecimiento de la misma, queremos que crezca la capacidad, el empleo y los servicios y la calidad que le brindamos a nuestros usuarios”, dijo.

Al dar a conocer el primer foro de Transporte Aéreo, indicó que es una obra necesaria para la industria y crecimiento del país, por lo que no es una ocurrencia política.

La planeación de esta obra, recalcó, lleva más de 20 años y busca que la capacidad aumente.

“No es una ocurrencia política ni de uno o varios políticos, es una necesidad técnica de la industria, es sumamente importante por el crecimiento que se espera y técnicamente no se puede hacer en dos, porque duplica los costos de las aerolíneas y las vías aéreas”, afirmó.