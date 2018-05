Concesionar está de locos

El Primer Foro del Transporte Aéreo abrió el espacio para que los expertos escudriñaran condiciones, ventajas y desventajas de concesionar infraestructura aeroportuaria… coincidiendo en que, a no ser por una urgencia enorme del sector público por liquidez, concesionar representa un beneficio de corto plazo que deja de lado grandes recursos de rectoría en desarrollo económico -no son la panacea-, como apuntó el director para AL de la IATA, Filipe Reis, para aeropuertos, pasajeros y seguridad.

Y es que al obtener liquidez para resolver un problema coyuntural, el estado abdica a oportunidades como promotor del crecimiento y rector del reordenamiento urbano. Concesionar es una opción cuando el balance público está en franca crisis, lo cual no es la situación de México pese a que el nivel de deuda total (42% del PIB) es relativamente alto pues no existen vencimientos en puerta que resulten insolventes. Concesionar el NAIM, que desarrolla el equipo de Federico Patiño, significaría ignorar que hoy 70% del financiamiento corre a cuenta de particulares… y que su potencial de generar ingresos es de 2.3 mil millones de dólares anuales que cubrirían fácilmente su costo financiero, explica Sergio Allard. El presidente de Canaero calcula que 62 millones de pasajeros al año, con un TUA promedio de 35 dólares más 30% de ingresos adicionales, arroja tal suma; y considerando el margen promedio de los grupos aeroportuarios mexicanos, la utilidad sería de 1.2 mil millones de dólares anuales… que aplicados con eficiencia y transparencia cambiarían la faz del oriente del Valle de México potenciando el desarrollo regional con programas educativos, ambientales y sociales. Concesionar el NAIM no es negocio para ningún gobierno cuerdo.

Ganó el buen humor. A una semana del estreno de la película Hombre al Agua, protagonizada por Eugenio Derbez y Anna Faris, la conclusión es que fue un éxito que echó por tierra los intentos de boicot por parte de activistas cibernéticos enojados por la postura del actor ante el proceso electoral mexicano. Los datos de Canacine, que dirige Tábata Vilar, indican que ya fueron a ver la película 5.6 millones de personas que hicieron taquilla por 274.6 millones de pesos en México, suma superior a la que en su primera semana hizo The Avengers. Así, la producción Pantelion Films y Metro Goldwyn-Mayer lograron superar la intolerancia de los grupos radicales pro-Morena.

Mexicali piensa rápido. Siendo la necesidad la madre de toda inventiva, el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez, echó mano del mecanismo de arrendamiento para renovar más del 70% de la flotilla municipal de camiones recolectores de basura. Con ello no sólo aligera las finanzas locales, sino también ahorra en operación, mantenimiento, refacciones, combustible y tiempos de recorrido, pues además se conectarán con la ciudadanía a través de una app de geolocalización. Sánchez invirtió 30 millones de pesos en arrendar 40 unidades -el año pasado se gastaron 33 millones en reparar camiones viejos- en vez de comprar sólo 14 unidades.