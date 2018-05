Concesiones Fake

No, pos no. El actual gobierno federal no analiza la forma de concesionar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. La afirmación que en ese sentido hizo el candidato presidencial de Morena, no se corresponde con la realidad. Y en un sentido estrictamente financiero, sería mal negocio vender en pleno proceso de construcción el proyecto encomendado a Federico Patiño.

Y es que sacar a la venta en este momento el NAIM, significará dejar el riesgo constructivo a la cotización de los interesados … quienes seguramente lo cobrarían con ofertas reducidas en relación a su potencial. Sería dejar mucho dinero sobre la mesa, perderle a los más de 160 mil millones de pesos hasta ahora invertidos. Vaya, esa es la diferencia entre los greenfields y los brownfields… y por eso resultó un buen negocio la privatización de tres grupos aeroportuarios durante el gobierno de Ernesto Zedillo.

Se vendieron con operación probada los aeropuertos del sureste al consorcio Asur, que comanda Fernando Chico Pardo; los del Centro-Norte a ICA, que lleva Guadalupe Phillips, y los del Pacífico que actualmente dirige Fernando Bosque. Pero no se vendió el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México por seguridad nacional: en el actual AICM, donde se realiza más de la mitad de los vuelos de todo el país. Vender el NAIM, concesionarlo, significaría que el Estado pierda ese control directo; podría regularlo a través de la SCT que hoy lleva Gerardo Ruiz Esparza, pero ya no estaría en manos oficiales las reacción inmediata ante situación contingentes. Y, bueno, que Andrés Manuel López Obrador haya sugerido la concesión del nuevo aeropuerto, es un reconocimiento tácito que Texcoco es la mejor ubicación, por lo cual se evaporaron las objeciones técnicas que realizó Javier Jiménez Espiritú y su equipo de campaña.

Que regrese Napito… lo que se llevó. La nueva y segunda resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje que ordena al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSySRM), pague 55 millones de dólares a 10 mil trabajadores de Minera Cananea, es una obligación directa para Napoleón Gómez Urrutia. Los líderes sindicales en rebeldía ante Napito, Carlos Pavón e Ismael Lejía, han documentado ampliamente cómo el 5% de las acciones que fueron entregadas por Grupo México al SNTMMSySRM fueron captadas por cuentas de Napito y sus familiares, quienes los gastaron alegremente. ¿Perseguido político o ladrón?

Cuevas fundamenta. Como ya es esperado, el comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Adolfo Cuevas, presentó la fundamentación de su voto en contra de la separación funcional del Telmex-Telnor. Y no tiene desperdicio la explicación en contra de una decisión aprobada por la mayoría de los consejeros que encabeza Gabriel Contreras: de las 43 resoluciones que el IFT ordenó contra la discriminación del agente preponderante, ninguna fue supervisada y verificada por lo que no existe evidencia de que haya incumplido. Por tanto, resulta un exceso dividir a Telmex-Telnor, al no existir evidencia. Gol.