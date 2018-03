Conductora de “Hoy” sufre agresión sexual en la Condesa

La cantante, conductora y actriz Fernanda Ostos fue víctima de abuso sexual en calles de la colonia Condesa esta tarde.

A través de un video en Periscope, Ostos indicó que mientras transitaba por la calle Ámsterdam antes de las 18:55 horas un sujeto se le acercó y la tocó inapropiadamente.

La también compositora relató que persiguió a su agresor y solicitó ayuda, por lo que fue capturado.

“Me acaban de manosear con violencia en la calle de Ámsterdam, en la colonia Condesa, un tipo me tocó los senos de forma tan agresiva y tan violenta que me dolió. Tengo muchísimo coraje. Grité, llamé la atención de todo mundo, llegó la Policía.

“Voy a levantar la denuncia. Me da mucho coraje no poder estacionar mi carro y bajarme tranquilamente para tomar mis clases, que eso iba a hacer, como cualquier persona, porque vivo en una ciudad en donde esto pasa”, reprobó.

Al explicar que es la segunda ocasión en su vida en la que es víctima de este tipo de violencia en un espacio público, la actriz lamentó la actuación de las autoridades, pues recordó que la vez anterior le pidieron fincar otros cargos para que prosperara su acusación.

“Es la segunda ocasión. Ésa vez, como esta vez, me han dicho ‘señorita, si usted no dice que la intentó robar no va a pasar nada’. Es más fuerte que me intente robar la cartera. Esta vez no me pienso quedar callada. Esto a mi me pasó por el hecho de ser mujer”, declaró.

El presunto responsable, identificado como Jesús Castillo, de 23 años de edad, fue puesto a disposición del Ministerio Público ubicado en las calles de Liverpool y Amberes, en la Zona Rosa, a donde la actriz llegó para iniciar la denuncia.

Otro caso similar ocurrió el 8 de marzo de 2016, justo en el Día Internacional de la Mujer, cuando la periodista estadounidense Andrea Noel fue agredida sexualmente a plena luz del día mientras caminaba en las calles de este vecindario de clase media en el que abundan los restaurantes, cafeterías y galerías de arte.

En aquella ocasión el agresor se le acercó a Noel por la espalda, le levantó la falda y le bajó la ropa interior para después escapar.

Noel denunció el caso a través de redes sociales, pero debido a que fue víctima de agresiones y hostigamiento optó por dejar el país sin que hasta el momento se haya esclarecido quién fue su agresor.

De acuerdo con la Procuraduría capitalina, en enero pasado se registraron 101 denuncias por abuso sexual y 12 por acoso sexual, delitos considerados como de bajo impacto social. En tanto, en febrero la cifra aumentó a 141 casos de abuso y 17 de acoso.

De acuerdo con el Artículo 176 del Código Penal de la Ciudad de México el abuso sexual se define como un acto sexual que se ejecuta sin consentimiento en contra de una persona, aunque no tenga la intención de llegar a la cópula.

Según la legislación vigente la pena por abuso sexual puede alcanzar hasta seis años de cárcel, sin embargo puede aumentar si hay uso de violencia física o moral.