Confirma OMS síntomas de exposición a químicos en 500 víctimas de ataque en Siria

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reclamó acceso a la localidad siria de Duma después de constatar que 500 personas mostraron “síntomas que encajan con la exposición a químicos tóxicos” tras un ataque perpetrado en la zona el 7 de abril.

La OMS señaló estar “profundamente preocupada” por este incidente y ha informado de los balances recogidos por socios locales. Precisó que más de 70 personas han muerto y 43 de estos fallecimientos estarían “relacionados” con la supuesta exposición a armamento químico.

“Todos deberíamos estar indignados por las denuncias e imágenes terribles llegadas desde Duma”, subrayó el subdirector de la OMS para Preparación y Respuesta a Emergencias, Peter Salama, que reclamó el “acceso inmediato” de la organización a la zona donde se produjo el ataque para atender a los afectados y evaluar el impacto.

La OMS recordó también a todas las partes enfrentadas que tienen la obligación de respetar las infraestructuras sanitarias y que “todo uso de armas químicas para causar daño es ilegal de acuerdo al Derecho Internacional”.

WHO concerned about suspected chemical attacks in #Syria https://t.co/XG2iOaJFrV pic.twitter.com/Tv56UmD6RE

— WHO (@WHO) 11 de abril de 2018