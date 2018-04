Confirma Trump reunión entre Pompeo y Kim Jong-un

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la reunión celebrada entre el director de la CIA, Mike Pompeo, con el líder norcoreano, Kim Jong-un, que calificó de “muy fluida” y dijo que en ella “se formó una gran relación”.

“Mike Pompeo se reunió con Kim Jong-un en Corea del Norte la semana pasada. La reunión fue muy fluida y se formó una buena relación”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

“Los detalles de la cumbre (entre ambos líderes) están siendo resueltos ahora. ¡La desnuclearización será algo grandioso para el mundo, pero también para Corea del Norte!”, aseguró.

La visita tuvo lugar mientras se prepara un encuentro entre el presidente Donald Trump y Kim, en lo que podría ser la primera cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte en más de seis décadas de hostilidades desde la Guerra de Corea.

La nueva revelación de Trump tiene lugar escasas horas después de que anunciara por sorpresa que ya se había producido una reunión de alto nivel entre ambos países.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de abril de 2018