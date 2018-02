“No sé nada de él, él no tiene celular”, repetía una y otra vez Miguel, hermano mayor de Martín Duque, estudiante mexicano de la secundaria Marjory Stoneman Douglas, de 14 años. “Por favor oren por él, estamos esperando que él esté en la casa de algún compañerito o en algún hospital”, decía en español el joven, quien se graduó el año pasado del mismo instituto educativo.

Ayer, Miguel confirmó que su pequeño hermano había fallecido en el suceso. “Las palabras no pueden describir mi dolor. Te amo mi hermano, te vamos a extrañar amigo. Ahora sé que estás en mejor lugar. ¡Duques para siempre! Te amo junior”, escribió en su cuenta de Instagram.

El Dato: El hermano mayor de Martín Duque, un joven de padres mexicanos, de 14 años, quien el miércoles se encontraba en la escuela, había reportado en su cuenta de Instagram que no sabía nada de su hermano desde que se reportaron los hechos.

“Martín, hijo de una pareja de mexicanos, era el tercero, sus dos hermanos mayores Miguel y Álex, quienes no dejaban de hacer llamadas y le traducían a sus padres de inglés a español la información que, a cuentagotas, iban dando las autoridades”, reportó la periodista venezolana María Alesia Sosa.

El autor del tiroteo, Nikolas Cruz, ex-alumno de la escuela secundaria de Parkland, alardeaba de su arsenal de armas en Instagram y había emprendido un programa de entrenamiento militar, según el Pentágono.

Cruz se declaró culpable ayer de 17 cargos de asesinato premeditado y funcionarios policiales aseguraron a AP que el joven compró legalmente el arma de asalto que fue usada en el ataque.

El sheriff del condado de Broward, Scott Israel, aseguró que el sospechoso fue expulsado de la escuela por “razones disciplinarias”. Sin embargo, Victoria Olvera, una joven de 17 años, contó que Cruz fue expulsado el año pasado después de una pelea con el nuevo novio de su exnovia.

El pasado septiembre, un usuario de Youtube alertó al FBI sobre Cruz después de que éste comentara un video, diciendo que algún día sería un “tirador profesional en un colegio”. “El FBI investigó, pero no logró identificar al usuario que hizo ese comentario”, defendió el representante de la agencia en Florida.

¿Qué establece la Segunda Enmienda?

La ley protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas.

Literalmente reza: “Siendo una milicia bien regulada necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho del Pueblo a tener y portar armas no será vulnerado.

Para los partidarios del control de armas sólo alude a entidades oficiales como el ejército, mientras que para los defensores de la enmienda reconoce el derecho de todo individuo a poseer armas.

Para James Madison el fin de este derecho es garantizar al ciudadano su defensa en caso de que el Estado se extralimite. Madison fue de los primeros políticos en reconocer que el ejército puede amenazar la libertad de la nación.

Los defensores del derecho a poseer armas esgrimen también la Novena Enmienda. Ésta declara que ninguna ley puede violar derechos de los ciudadanos previamente reconocidos. Es decir, como el derecho a poseer armas existía antes que la Enmienda (y antes de la independencia de Estados Unidos), no puede ser derogado.

“Queremos que esto no vuelva a pasar. Debemos tener una conversación real sobre este problema: ¿cómo prevenir que una persona con enfermedades mentales toque un arma? La violencia debe parar. No podemos perder a otro niño por la violencia en este país”, afirmó ayer Rick Scott, gobernador del estado.

Fue la peor masacre en una escuela en EU desde que un joven atacó una escuela primaria en Newtown, Connecticut, hace más de cinco años. El saldo total de muertes varía según la manera en que se contabilizan estos hechos; pero la agrupación Everytown For Gun Safety calcula que han ocurrido 290 masacres escolares desde 2013. Con el suceso ocurrido el miércoles van 18 este año.

Un entrenador héroe. Aaron Feis, un entrenador asistente de futbol y guardia de seguridad, no pensó en las consecuencias. Al escuchar los disparos en la secundaria Marjory Stoneman Douglas se lanzó encima de un grupo de alumnos para protegerlos con su cuerpo. El equipo de fútbol anunció la muerte de Feis, en Twitter, la madrugada de ayer, y escribió que “murió como un héroe” y que “siempre estará en nuestros corazones y recuerdos”.

El entrenador principal del equipo, Willis May, afirmo que la alumna contó que Feis saltó frente a ella para protegerla de Cruz y la empujó a través de una puerta.

Era un entrenador que dedicó su carrera a los estudiantes, algo que queda en evidencia al leer las reacciones de preocupación y cariño en redes sociales. “Éste, señoras y señores, es el rostro de un héroe. El entrenador Aaron Feis resultó herido al proteger a un estudiante en el tiroteo y, según las últimas noticias, está grave”, escribió anoche Angélica Lozada, una de sus exalumnas, en Instagram.

May describió a su asistente, de 37 años, como un “gran oso de peluche” en una entrevista con Orlando Sentinel. “Hardcore: entrenó duro”, expresó May sobre Feis. “Hizo un gran trabajo con la línea [ofensiva]. Se enorgullecía de trabajar con esos tipos. Él tenía mi respaldo. Él trabajó duro. Sólo un buen hombre. Me encantó su familia”, aseguró.

Según el sitio web del equipo de fútbol de Douglas, Feis se graduó de la escuela en 1999. Tenía una hija.

Con información de Martha Cotoret

México pide a EU frenar venta de pistolas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México expresó su solidaridad con las familias de las 17 personas que murieron y de las que resultaron heridas en una escuela de Florida, y llamó a las autoridades estadounidenses a ejercer un control más estricto sobre la venta de armas de fuego.

“Este organismo nacional condena tan lamentables hechos y reitera la importancia de que en el vecino país del norte se aplique un control más estricto y riguroso a la venta indiscriminada de armas de fuego, con el fin de disminuir el fenómeno criminal”, expuso la CNDH en un comunicado.

Sostuvo que la libre adquisición y proliferación de armas “impulsa la violencia, delincuencia e inseguridad pública”.

“El ejercicio de un estricto control en la venta de armas de fuego en esa nación permitirá disminuir, igualmente, su ingreso a nuestro país que regularmente quedan en poder del crimen organizado, cuyos integrantes propician la comisión de actos ilícitos que conllevan la pérdida de vidas humanas”, acotó.