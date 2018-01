Congresista exige que arresten a migrantes que acudan a informe de Trump

Un congresista de Arizona pidió a la Policía del Capitolio en Washington, D.C., verificar

la identificación de los invitados al informe del “Estado de la Unión” que emitirá esta noche el presidente Donald Trump, con el objetivo de arrestar a cualquier indocumentado que asista.

La petición del representante (diputado) federal republicano Paul Gosar provocó la indignación de los activistas por los derechos de los inmigrantes, que calificaron la idea de “repugnante”.

Aseveró que “cualquier extranjero ilegal que intente atravesar la seguridad con el pretexto de una invitación o de otro modo, debe ser arrestado y deportado”.

Gosar también pidió al personal de seguridad del Capitolio arrestar a todos aquellos que utilicen números del Seguro Social e identificaciones fraudulentas, cuando pasen a través de los puntos de inspección.

“Of all the places where the Rule of Law needs to be enforced, it should be in the hallowed halls of Congress. Any illegal aliens attempting to go through security, under any pretext of invitation or otherwise, should be arrested and deported,” said Congressman Gosar.

— Rep. Paul Gosar, DDS (@RepGosar) 30 de enero de 2018