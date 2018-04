Conmemoran en Boston quinto aniversario de ataque en maratón

Boston conmemoró el domingo el quinto aniversario de las explosiones letales en el maratón de la ciudad con solemnes recordatorios y actos de caridad.

El alcalde demócrata Marty Walsh y el gobernador republicano Charlie Baker dejaron coronas de flores en los lugares de Boylston Street en donde los estallidos mataron a tres espectadores y lisiaron a más de 260 personas el 15 de abril de 2013.

Thanking veterans for their service and wishing them luck tomorrow. Boston will be cheering you on! #OneBostonDay pic.twitter.com/yvqvfh9704

— Mayor Marty Walsh (@marty_walsh) 15 de abril de 2018