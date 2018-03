En su música existe cierta pizca de melancolía. Sus letras provienen de un acervo personal que quizá no es ajeno a ninguno que se haya enamorado y desenamorado, que haya sentido lo doloroso de una separación y la felicidad del resurgimiento. Influidos por los ritmos latinoamericanos, el rock progresivo, el indie e incluso el reguetón, 424 alista su segunda presentación en el Vive Latino 2018.

El sábado a las 15:30, en el escenario de AT&T, la banda, originaria de San José, Costa Rica, se reencontrara con su público mexicano y a decir de Felipe Pérez, vocalista de la agrupación integrada también por Leo Valverde (bajo), Guayo Mena (guitarra) y Juan Carlos Pardo (batería), lo más emocionante será ver a la gente unida disfrutando de la música sin que las barreras ideológicas puedan separar a los asistentes.

“Lo más emocionante de esta presentación es encontrarnos con el público mexicano,que siempre es muy cálido y muy intenso, pero en el buen sentido, además nos encontramos en un momento en que la música que hacemos sólo fluye y lo hace de buena manera. En este tipo de espectáculos lo más soprendente es ver cómo la gente pude cantar o bailar sin importar lo que el otro piense o que sea uno está junto al otro divirtiéndose y eso es lo que cuenta y es asombroso como la música puede derribar las fronteras”, aseguró Felipe a La Razón.

La última producción de la agrupación costarricence se títuló Siempre mar, y aunque es un disco de 2016, la banda sigue promocionando los singles como si la inspiración para escribirlas hubiera ocurrido ayer.

Sin caer el lo político, la banda costarricence deja claro que su labor va más allá de componer letras y tocar acordes. Su propuesta también busca concientizar a sus fans sobre la importancia de cuidar el planeta y los riegos del populismo, siempre dejando que sean ellos quienes formen su propio criterio.

“Nosotros somos como un cóctel de música, escuchamos rock, ritmos latinos e incluso ritmos del reguetón, algo muy sútil que al final habla del folclor de los latinoamericanos.

“Muchas veces nos hace falta voltear a ver lo que pasa en la escena del centro y el sur del continente, no sólo en cuanto a la música, sino a los sucesos que como personas nos competen, cuidar el ambiente, desafanarnos de los populismos tratar de estar unidos, son algunas de las cosas que también nos preocupan”, señaló el vocalista.

Como 424, el próximo sábado la edición 19 del Vive Latino 2018 tendrá entre su esperado repertorio internacional a bandas que no sólo reivindican el folclor latinoamericano, sino que son parte de una identidad cultural y de un movimiento alterno que resurge de las entrañas juveniles.

Morrisey sorprende en programa matutino y lo vapulean en redes

Como si se tratara de un chiste de mal gusto, Morrisey ofreció una probadita de lo que tiene preparado para su presentación del sábado en el Vive Latino en un programa televisivo que dista mucho de lo que sus fans podrían esperar.

Con la canción “Jacky’s Only Happy When shes’up”, el legendario exvocalista de The Smiths deleitó a a la audiencia al tiempo que las redes estallaron en críticas y memes.

Hace cinco años el intérprete canceló su presentación en festival musical debido a una enfermedad respiratoria que padecía. Los fans estaban al pendiente sobre si en esta edición ocurriría de la misma forma por lo que el británico decidió acallar rumores y presentarse en el programa mañanero Sale el sol.

Al terminar el número musical, tanto Moz como los conductores parecían confundidos; nadie se acercó al intérprete para despedirlo, agradecer la visita o hacerle una breve entrevista.