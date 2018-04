Consenso sobre Amieva

›Ya sólo es cuestión de horas para que la ALDF apruebe el dictamen para nombrar al nuevo Jefe de Gobierno de la capital y por supuesto que no hay otro nombre sobre la mesa que el de José Ramón Amieva, actual secretario de Gobierno y Encargado del Despacho. La sorpresa es que en eso sí existe un acuerdo unánime entre todas las bancadas y, lo mejor, con puras opiniones positivas y cooperación gobernará Amieva los siguientes siete meses.

Solórzano, moderador de lujo

›Con el visto bueno de todos los partidos políticos, ayer el IEDF informó que el periodista Javier Solórzano, columnista de esta casa editorial, será el moderador del debate entre los siete candidatos a la Jefatura de Gobierno de la CDMX que se celebrará en las instalaciones de Canal Once el próximo miércoles 18 de abril. Sin duda, Solórzano es garantía de experiencia y profesionalismo.

“No le hablo porque me cae mal”

›Mientras Miguel Mancera ni se inmutó cuando le informaron que AMLO estaba en el hotel donde durmió en Nayarit, el morenista salió corriendo del restaurante donde coincidieron y luego le dijo a la prensa que le cae mal y por eso no le habla. Ante el numerito, los comensales se quedaron atónitos con la actitud de López Obrador y no faltó el comentario de que si no puede ver de lejos a un opositor, que por cierto va a ser senador, cómo va a convivir con la oposición si es gobierno.

La cátedra del Ombudsman

›Impecable la ponencia que dictó ayer el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, sobre derechos humanos y justicia en México, “entre lo que dicta la letra y lo que se vive en las calles”, en el cual dejó claro que se debe concretar en los hechos el cumplimiento y aplicación de las normas y, aunque eso parezca obvio, en realidad no ocurre en la vida diaria. Por ello, en ese acto organizado por la UNAM en León, pidió a los asistentes empezar por respetar las leyes.

Récord en turismo nacional

›En el marco de la preparación del Tianguis Turístico, que será por primera vez en Mazatlán y que se inaugura este domingo, la agencia PriceTravel Holding dio un balance que a muchos dejó con una sonrisa de oreja a oreja, pues sólo el año pasado logró un récord de reservas hoteleras vendiendo más de 1.3 millones de cuartos por noche y, además, durante enero creció la llegada de turistas nacionales a los principales destinos de ciudad y playa en 7.3 por ciento.

Dicen no al socialismo

›Vaya que causó sensación la participación de la polémica politóloga Gloria Álvarez en el Parlamento Europeo, quien fue invitada a hablar ante los legisladores de cómo combatir el socialismo, la corrupción y el mercantilismo. La guatemalteca puso de ejemplo algunos países de América Latina y muchos le pidieron su opinión sobre la elección en México, en donde vive desde hace unos meses.