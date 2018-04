El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, aseguró que para combatir la corrupción hay que generar mejores condiciones de vida para los mexicanos a través de la inversión y la generación de fuentes de empleos.

“Hay que ser implacables contra la corrupción, pero hay que generar condiciones para que haya inversión productiva y puedan crecer los empleos. Las actitudes de López Obrador ponen en riesgo la generación de empleo en nuestro país”, afirmó el panista.

Rechazó que la participación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que pide a los presidenciables propuestas verídicas y viables en materia de política económica sea una intromisión ilegal en el proceso electoral.

“Todo mundo tiene derecho de expresar sus puntos de vista durante este proceso electoral, y el que la gente pueda contrastar puntos de vista distintos, en el marco de la libertad, siempre será valioso en un proceso democrático”, enfatizó el exdirigente del albiazul.

Expuso que 99 de cada 100 mexicanos prefieren un trabajo bien pagado, que una dádiva o una despensa, y detalló que los ciudadanos buscan oportunidades de trabajo bien remunerado, “y la manera en que crezca la economía y se generen empleos, es justamente generando condiciones para que haya inversión”.

Calificó como un “espanta inversiones” al abanderado presidencial de Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador, por sus propuestas en materia económica.

“Sí, López Obrador es el espanta inversiones. Con su actitud, lo que él provoca es que, pues las inversiones se vayan, y esto es muy delicado para el país, porque cuando no hay inversión no crece la economía y no se generan empleos. Este tipo de actitudes, de López Obrador, por supuesto que ponen en riesgo la generación de empleo en nuestro país”, sostuvo.