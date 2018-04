Conversa Trump con presidente de Corea del Sur tras reunión con Kim

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que “las cosas van muy bien” luego de mantener una conversación con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, sobre la cumbre que sostiene con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.

“Acabo de tener una larga y muy buena conversación con el presidente Moon de Corea del Sur. Las cosas van muy bien, la fecha y el lugar de la reunión con Corea del Norte se están concretando”, escribió Trump en Twitter.

Just had a long and very good talk with President Moon of South Korea. Things are going very well, time and location of meeting with North Korea is being set. Also spoke to Prime Minister Abe of Japan to inform him of the ongoing negotiations.

