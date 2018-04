Corral se debate entre la ineptitud y el desorden

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral presumía una y mil veces que una vez que llegara al poder iba a poner orden, no sólo en la administración, en donde su antecesor César Duarte, se había servido con la cuchara grande, dejando no sólo una gran deuda pública, sino que sus abusos se dieron en todos los órdenes.

Pero ya pasaron más de 18 meses y hoy Corral se hunde en un sinfín de querellas, en confrontaciones con la Federación y con muchas contradicciones, por no poder dominar su naturaleza, la de pelearse con todos. Ante su ineptitud, prefiere la pelea de callejón, olvidando que es gobernador y no un fajador de ring.

Con el agua de la crítica popular hasta el cuello luego de que parte de su cuerpo de seguridad fue atacado a balazos por maleantes, cuando él jugaba golf, Corral intentó burdamente aprovechar el incidente para convertirse en mártir, pero el tiro le salió mal.

Algunos, no todos cayeron en su engaño, y enviaron sus mensajes de solidaridad a pesar de que el ataque nunca fue contra él ni él estuvo nunca en peligro. El andaba alegre pegándole a la pelotita con su nombre por los verdes campos del club al que suele ir.

Pero no todo queda ahí, Corral vio como la Suprema Corte le declaró inconstitucional una reforma con la cual pretendía darle facultades al Consejo de la Judicatura chihuahuense para aprobar y ejercer el presupuesto de egresos del Poder Judicial y remover magistrados incómodos o rebeldes a sus ordenamientos, y designar nuevos jueces. Pero como se llevó un revés, el gobernador descalifica el procedimiento de nuestros magistrados, en todo ve una conspiración. A estas alturas debería dedicarse a gobernar, que Chihuahua lo necesita.

Ante tanto disparate del gobernador de Chihuahua, el gobierno de Peña Nieto no sólo acusa a Corral de ignorante de los procesos institucionales, sino de manipulador del poder judicial de su estado, al que pone a disposición de sus intereses personales, y lo califica de mal intencionado y de no cumplir con sus compromisos.

Esta semana, el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, presentará su propuesta económica debido a que en los próximos días sostendrá encuentros con empresarios de Ciudad de México, Monterrey, Mérida y Veracruz. La propuesta fue elaborada junto con Salomón Chertorivski.

Vicente Fox, le hace el “trabajo sucio” ni más ni menos que al candidato de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés y en más de una ocasión se ha lanzado a la yugular del abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador y vía “twitter” le advirtió que no ganará porque es un hombre de venganzas que le miente a México.

La pregunta es obligada: ¿será acaso que Fox quiere que si Anaya gana, lo incorpore a su equipo de trabajo?, o, ¿quizás el ex presidente anhela regresar al partido que lo llevó a “sacar al PRI de Los Pinos”?

Lo que se comenta en los corrillos políticos, es que lo que en realidad le duele al ex mandatario, y mucho, es el bolsillo, esto es, que a lo largo de sus 18 años de campaña, quizá la única constante de López Obrador, es su propuesta de quitar las pensiones a los ex presidentes de México y en ese sentido, Fox ha venido demandando que a él, no se la quiten, por eso, no sobra también preguntar: ¿será acaso que el guanajuatense piense que AMLO tiene posibilidades de obtener el triunfo el ya próximo 1 de julio?

En este último punto, el tabasqueño, cada día que pasa, podría decirse que ya “canta” su victoria en las urnas. Ayer no fue la excepción, ya que hasta cruzó los dedos cuando dijo que espera que no vaya a suceder lo que ocurrió en las elecciones del 2006, cuando perdió: “ojalá y el INE, tan luego tenga la información dé a conocer el resultado de la elección presidencial y si él (Lorenzo Córdova), se compromete a eso, desde luego que yo estoy totalmente de acuerdo”. ¿Será?, ¿y dónde quedó el tigre?