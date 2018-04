¿Quién se atreve a negar la grandeza de Cristiano Ronaldo? El Madrid tiene un carácter bipolar: en LaLiga se muestra enclenque y tibio, pero en la Champions es un indomable monstruo. Sin embargo, CR7 vive en un mundo alterno, uno que no le permite límites, en el que partido a partido no se cansa de hacer historia. Ayer lo hizo y la afición de la Novia de Italia no tuvo más que ponerse de pie y rendirse ante su majestad.

El club merengue derrotó a la Juventus 3-0 en los cuartos de final en la casa de los italianos, donde los blancos fueron a imponer condiciones y se permitieron concesiones, como algunos momentos de apocamiento y otros de desparpajo.

No obstante, y como ya es costumbre, Cristiano Ronaldo fue el que más brilló, luego de que con sus goles llegó a un récord histórico y se convirtió en el primer jugador que marca en 10 cotejos consecutivos en toda la historia de la competencia. Superó la marca establecida por Ruud van Nistelrooy en 2003 y en su segunda diana rindió un homenaje a Hugo Sánchez. Sí, emuló el tanto que el mexicano logró contra el Logroñés en 1988 y, claró, el Pentapichichi, ni corto ni perezoso lo reconoció.

El Dato: Hugo Sánchez maravilló al mundo con sus goles vistosos y en 1988 ante el Logroñés con una chilena perfecta le dio la vuelta al orbe; ayer la emuló Cristiano.

“Es un gol precioso. Lo tendrá marcado para siempre. Es su gol soñado. Había metido goles de diversas formas, pero le faltaba éste y le llegó de forma especial”, dijo.

Pero no sólo eso; el portugués pasó sobre una de sus propias marcas, luego de que su diana 118, la cual llegó a los 3 minutos del inicio del encuentro, fue el más rápido de su carrera en la competición continental. Su anterior récord era de 4 minutos y paradójicamente también fue contra la Juve, el 23 de octubre de 2013.

Pareciera que CR7 tiene algo contra La Vieja Señora, pues de los seis partidos oficiales que ha jugado contra las Cebras, en todos ha marcado. Al luso poco le importó que el equipo italiano había mantenido su portería en cero en 11 de sus últimos 13 partidos oficiales como local, porque ayer le convirtió y en dos ocasiones.

Para cerrar las merecidas adulaciones al astro luso hay que mencionar que en los últimos nueve partidos con el Real Madrid ha anotado 19 goles; mientras que en los recientes 14 encuentros que ha disputado en Champions suma 24 dianas.

El mensaje del técnico Zinedine Zidane fue más que claro. El Mago mandó a la cancha a los mismos 11 que saltaron en la final del certamen, festejada en junio del año pasado, en el Millenium Stadium de Cardiff, donde los blancos se proclamaron campeones ante los juventinos.

Ahí quizá comenzó a perder el cotejo el equipo local, luego, cuando apenas habían transcurrido 166 segundos de iniciado el encuentro, llegó el segundo golpe, que al mismo tiempo fue el tanto más rápido de un equipo visitante en Turín en la competencia de clubes europeos. Una jugada en la que Casemiro y Marcelo hicieron la gran jugada y CR7, oportunista, cerró con pierna derecha, ante una zaga que cayó en el juego de Karim Benzema, quien arrastró toda la marca.

El resto del primer tiempo los blancos se limitaron a capotear el impetuoso ritmo de los de Turín, pero al 64’, su majestad apareció otra vez, en una jugada donde Buffon se había lucido como el héroe que es, pero el luso no permite, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, que lo opaquen y dos segundos después apareció suspendido en lo alto para rematar de chilena un centro de Daniel Carvajal.

Al 72’, Cristiano se dio el lujo de ser complaciente, al hacerle compañía a Marcelo en una pared, para que el brasileño, con su izquierda, firmara el 3-0 definitivo.